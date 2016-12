Kenia Urlaub für Genießer: Jetzt das WaterLovers Beach Resort kennenlernen!

(firmenpresse) - Ein exklusives Ambiente, eine schmackhafte Küche, eine großzügige Ausstattung und einen persönlichen Service – das sind die Eigenschaften, die das „WaterLovers Beach Resort“ am bekannten Diani Beach in Kenia auszeichnen. Der Aufenthalt dort stellt einen Kenia Urlaub für Genießer dar. Das Luxushotel der gehobenen 4-Sterne-Klasse kann man sich auf der Seite kenia-urlaub.de näher anschauen.



Der Traum eines italienischen Paares wurde zum Traum für Urlauber



Begonnen hat alles mit dem Traum von Valentina und Ricardo. Das italienische Paar wollte ein Hotel eröffnen, in dem jeder Wunsch dem Gast von den Augen abgelesen wird. Wer ins „WaterLovers Beach Resort“ kommt, wird deshalb von den Gastgebern und dem freundlichen Team rührend umsorgt. Es geht familiär und herzlich zu in der kleinen gemütlichen Ferienanlage. Mit zahlreichen Extras und viel Komfort werden die Gäste rund um die Uhr verwöhnt: Sei es nun der hübsch angelegte Garten mit seinem Süßwasser-Swimmingpool oder die bei Ankunft im Zimmer bereitliegende SIM-Karte eines lokalen Telefonanbieters, damit gleich den Daheimgebliebenen berichtet werden kann.



Spezialitäten aus Italien und Kenia runden den Urlaubsgenuss ab



Das leibliche Wohl kommt selbstverständlich ebenfalls nicht zu kurz. Zu den Mahlzeiten werden frisch gekochte italienische und kenianische Spezialitäten gereicht. Wen zwischendurch der Hunger überkommt, der kann sich an die Mitarbeiter wenden und einen leckeren Snack ordern. An der Beachbar gibt es exotische Cocktails, frische Säfte und andere Getränke. Romantiker können der Reise von kenia-urlaub.de mit einem Candlelight-Dinner am Strand die Krone aufsetzen.





Individuelle Reisen nach Afrika stellen die Spezialisten von kenia-urlaub.de für ihre Kunden zusammen. Sie möchten diesen ganz eigene Reiseerlebnisse ermöglichen. Daher werden zuerst in einer persönlichen Beratung die Wünsche und Vorstellungen ermittelt. Anschließend wird ein darauf zugeschnittenes Urlaubspaket geschnürt. Zielgruppe sind Alleinreisende und Paare ebenso wie Familien mit Kindern

