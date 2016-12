Sebuyo kommt nach Deutschland!

Sebuyo – Online Marktplatz für Betriebe der Gastronomie und Hotellerie aus der Schweiz expandiert nach Deutschland und kündigt mit einem Video den Deutschlandstart an. Das Start-Up begrüßt seine User mit einem Release Angebot, wenn die Nutzer Ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Sebuyo - Sell, buy, online

(firmenpresse) - Bereits seit September 2016 ist der Online-Marktplatz in der Schweiz verfügbar. Die Website ist unter www.sebuyo.com zu erreichen. Das junge Start-Up aus Zürich ermöglicht seinen Nutzern das Suchen und Anbieten von Gastronomie- und Hotelleriebetrieben sowie von deren Immobilien. Das Bedürfnis der Märkte nach einer solchen Plattform ist mit der Digitalisierung und Globalisierung entstanden, sowohl für Käufer als auch für Verkäufer. Außerdem gibt es noch keinen europaweiten Spezialisten für diesen Bereich. Sebuyo konnte schon nach kurzer Zeit über 200 Inserate verbuchen. Zusätzlich konnte Sebuyo namhafte Unternehmen im Rahmen einer Kooperation für sich gewinnen. Dazu gehören: Phar-Management, Macam, Zürcher Versicherung (Piunti Unternehmeragentur), Zürcher Kantonalbank, Contenance GmbH, Contenance Production GmbH und Mokaflor Srl.



Mit Sebuyo erhalten Verkäufer eine internationale und auf Gastronomie und Hotellerie spezialisierte Plattform, um Betriebe und Immobilien einem breiten Publikum anzubieten. Da auf dem Marktplatz keinerlei Provisionen für die Vermittlung des Betriebs selbst anfallen, sondern lediglich Gebühren für das Einstellen eines Inserats, ist der Marktplatz sowohl für Makler als auch für Direktanbieter attraktiv. Durch das Wegfallen der Provisionszahlungen besteht die Möglichkeit, das Objekt entsprechend günstiger auf dem Markt anzubieten. Selbstverständlich sorgt Sebuyo für eine diskrete und professionelle Abwicklung.



Unternehmern und Käufern bietet Sebuyo unterschiedliche Dienstleistungen und Produkte an. Neben seiner international ausgerichteten Datenbank mit attraktiven Inseraten werden praktische Suchfunktionen, wie das Standard Search Request angeboten. Damit erhält der Nutzer eine automatische Benachrichtigung, wenn zu seiner vorherigen Suchanfrage ein passendes Inserat gefunden wird. Außerdem haben Unternehmer im Anschluss eines Kaufs die Möglichkeit, auf das exklusive Partnernetzwerk von Sebuyo zurück zu greifen. So ist es möglich, Leistungen von Lieferanten, Finanzdienstleistern, Unternehmensberatern, sowie Dienstleistungen rund um die Eröffnung und das Betreiben eines Unternehmens im Gastronomiebereich zu Sonderkonditionen in Anspruch zu nehmen. Dies soll den Unternehmern dabei helfen, ihren Betrieb erfolgreich zu starten.





Sebuyo durchbricht die Sprachbarriere für seine Nutzer, bringt Transparenz in den Markt und leistet durch sein Partnernetzwerk einen Beitrag, um Betriebe auch nachhaltig erfolgreich werden zu lassen. Das Start-Up ist bemüht, seine Plattform ständig weiter zu entwickeln das Nutzererlebnis sowohl funktional als auch visuell abzurunden.



Bereits heute kündigt die Sebuyo International AG ihren Deutschlandstart für Mitte Dezember 2016 an. Pünktlich zu diesem Release erscheint der Marktplatz im neuen Gewand. Sebuyo wird mit rund 100 Inseraten auf dem deutschen Markt starten. Sebuyo hofft, bis zum Deutschland-Release weitere Kooperationen abzuschließen. Zum Deutschlandstart hat Sebuyo ein Willkommensangebot entwickelt, bei dem neue Kunden ihre Objekte und Betriebe zu Sonderkonditionen anbieten können. In diesem Zusammenhang hat das Start-Up eine Landingpage unter www.sebuyo.de eingerichtet, wo neben einem Video ein Anmeldeformular zur Verfügung steht, um dieses Angebot erhalten zu können.





