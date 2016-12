Fisher& Paykel Healthcare Erfolg in deutschem Gerichtsprozess

(ots) - Fisher & Paykel Healthcare

Corporation Limited (NZX:FPH, ASX:FPH), hat heute bekanntgegeben,

dass das Landgericht München zwei einstweilige Verfügungen aufgehoben

hat, die zuvor zu Gunsten der ResMed Ltd. gegen die deutsche

Tochtergesellschaft von Fisher & Paykel Healthcare, die Fisher &

Paykel Healthcare GmbH, erlassen worden waren.



Im August 2016 waren zwei vom Landgericht München gewährte

einstweilige Verfügungen wirksam geworden, die einem Vertrieb der

Atemmasken vom Typ Simplus, Eson and Eson 2 durch die Fisher & Paykel

Healthcare GmbH entgegenstanden. In einer mündlichen Verhandlung am

17. November 2016 hatte das Landgericht entschieden, die erste

einstweilige Verfügung aufzuheben.



In der weiteren mündlichen Verhandlung am 1. Dezember entschied

das Landgericht, die zweite einstweilige Verfügung aufzuheben. Darum

hat die Fisher & Paykel Healthcare GmbH den Vertrieb der Simplus-,

Eson- und Eson 2- Atemmasken in Deutschland wieder aufgenommen.



Lewis Gradon, Managing Director und CEO sagte: "Mit dem Ausgang

der ersten beiden mündlichen Verhandlungen in diesem Patentstreit

sind wir sehr sehr zufrieden und bleiben auch hinsichtlich

zukünftiger Auseinandersetzungen zuversichtlich. Wir danken unseren

treuen Kunden und Patienten in Deutschland für ihre Geduld während

dieser Phase."



Über Fisher & Paykel Healthcare



Fisher & Paykel Healthcare ist ein führender Entwickler,

Hersteller und Vermarkter von Produkten und Systemen zur Benutzung in

den Bereichen Beatmung, Akutversorgung, Chirurgie sowie bei der

Behandlung obstruktiver Schlafapnoe. Die Produkte des Unternehmens

werden in mehr als 120 Ländern weltweit vertrieben. Für weitere

Informationen über das Unternehmen besuchen sie unsere Homepage

www.fphcare.com.







