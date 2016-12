Fond investiert weitere 23,6 Mio. USD in VBI Vaccines

(firmenpresse) - Ein weiterer Vertrauensbeweis. Langfristiger Finanzpartner investiert weiter in VBI Vaccines. Wie das kanadische Biotechnologieunternehmen VBI Vaccines (ISIN: CA91822J1030 / NASDAQ: VBIV / TSX: VBV - https://www.youtube.com/watch?v=74Jc2_drd7U -), am gestrigen Nikolaustag mitteilte, konnte man durch eine zeitgleich durchgeführte Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung mit dem Konsortialführer Perceptive Advisors, der gleichzeitig auch als Investor fungierte, rund 23,6 Millionen USD einwerben. VBI Vaccines entwickelt Impfstoffe zum Schutz vor Infektionskrankheiten und für immunonkologische Anwendungsbereiche. Gemäß den ausgehandelten Bedingungen begab VBI Vaccines im Rahmen der Eigenkapitalfinanzierung 3.475.000 eigene Stammaktien zum Preis von 3,05 USD pro Aktie an Perceptive Advisors. Alleine dieser Erlös beläuft sich auf 10,6 Mio. USD. Im Gegenzug erweiterte Perceptive Advisors einen laufenden Kredit um ein besichertes Darlehen in Höhe von 13 Millionen USD. In Verbindung mit der Erweiterung der Kreditlinie überträgt VBI dem Finanzierungspartner Warrants die zum Kauf von insgesamt 1.341.282 Stammaktien zum Ausübungspreis von 3,36 USD pro Aktie berechtigen.



Perceptive Advisors ist bereits langjähriger Finanzpartner von VBI Vaccines und von den bisherigen vielversprechenden klinischen Programmen begeistert, da sie ihrer Meinung nach einem großen Bedarf im medizinischen Bereich Rechnung tragen. Ebenfalls sei man von der Fachkompetenz der Geschäftsleitung nach wie vor sehr beeindruckt, erklärte Sam Chawla von Perceptive Advisors, der maßgeblich an dieser Finanzierung mitgearbeitet hat. Im Jahr 2015 war Perceptive Advisors übrigens einer der besten Hedgefonds am Markt!



Nach Abschluss dieser Transaktion hält Perceptive Advisors 15,8 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien, auf nicht verwässerter Basis, während es vor der Transaktion noch 7,8 % waren.



Der Erlös aus der Privatplatzierung soll als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke sowie für die Weiterentwicklung der ständig wachsenden Zahl an potentiellen Impfstoffen verwendet verwenden. Nach der Transaktion verfügt VBI über 41 Mio. USD an Barmitteln und verbrauchte im vergangenen Jahr durchschnittlich rund 2,4 Mio. USD pro Quartal.





Diese Finanzierung versorge VBI Vaccines nun mit ausreichend Kapital um bis zum Jahr 2018 wichtige Meilensteine erreichen zu können, erklärte VBIs President und CEO Jeff Baxter. Weiter sagte er: "Wir fühlen uns geehrt und sind dankbar für die anhaltende Unterstützung und das Vertrauen von Perceptive Advisors in unser Unternehmen". Die enge und strategische Beziehung mit dem Team von Perceptive Advisors sei für ihn und sein Unternehmen ein nicht zu unterschätzender Gewinn, resümierte der Unternehmenschef abschließend.



