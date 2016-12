NOZ: Abgas-Skandal: EU-Kommission leitet Vertragsverletzungsverfahren ein

(ots) - Abgas-Skandal: EU-Kommission leitet

Vertragsverletzungsverfahren ein



Berichterstatter im EU-Untersuchungsausschuss: Deutschland und

sechs weiteren Staaten bekommen Ärger mit Brüssel



Osnabrück. Die EU-Kommission macht in Sachen Abgasskandal nach

Aussage des EU-Parlamentariers Jens Gieseke (CDU) ernst. Der

Berichterstatter im Abgas-Untersuchungsausschuss sagte der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch): "Die Kommission wird am Mittwoch

Vertragsverletzungsverfahren einleiten." Kommissarin Elzbieta

Bienkowska vollziehe damit ihre Ankündigung aus dem Herbst. Laut

Gieseke soll der formale Beschluss zur Einleitung der Verfahren gegen

Deutschland und sechs weitere Mitgliedsstaaten am Mittwoch fallen.



Den Schritt hatte Bienkowska im Untersuchungsausschuss des

Parlamentes angekündigt. Hintergrund des Vorgehens ist der Einbau

sogenannter Abschalteinrichtungen in Pkw, mit denen unter anderem

Volkswagen Abgaswerte seiner Dieselfahrzeuge geschönt hat. Nach einer

EU-Verordnung aus dem Jahr 2007 sind solche Einrichtungen verboten.

Verwendet sie ein Unternehmen dennoch, muss es sanktioniert werden.

Die Kommission kritisiert, dass Deutschland und sechs weitere Staaten

ein solches Sanktionssystem nicht umgesetzt und damit gegen EU-Recht

verstoßen haben. Darüber hinaus hatte die Brüsseler Behörde zuletzt

bemängelt, dass Mitgliedsstaaten nach Aufforderung der Kommission nur

unzureichend geprüft haben, ob neben VW auch weitere Autobauer

betrogen haben. Die Kommission reagierte am Dienstag auf Anfrage der

"NOZ" zunächst nicht.







Datum: 07.12.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1433380

Anzahl Zeichen: 1961

