NOZ: Missbrauch und Mobbing in Niedersachsens Schulen: Anlaufstelle verzeichnet mehr Kontaktaufnahmen

(ots) - Missbrauch und Mobbing in Niedersachsens

Schulen: Anlaufstelle verzeichnet mehr Kontaktaufnahmen



Bis Ende Oktober mehr Fälle als um gesamten Jahr 2015



Osnabrück. Die Anlaufstelle des Landes Niedersachsen für Opfer und

Fragen sexuellen Missbrauchs und Diskriminierung in Schulen und

Tagesstätten hat in diesem Jahr bereits mehr Kontaktaufnahmen als

noch 2015 verzeichnet. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung"

(Mittwoch) unter Berufung auf eine Antwort der Landesregierung auf

Anfrage der CDU-Fraktion. Bis Ende Oktober registrierte die

Anlaufstelle 406 Hilfeersuchen, im Vorjahr waren es insgesamt 395.



Laut Ministerium ging es dieses Jahr in 71 Fällen um Missbrauch

oder sexuelles Fehlverhalten. Zwei Mal habe die Anlaufstelle

Staatsanwaltschaften eingeschaltet: In einem Fall wegen des möglichen

Fehlverhaltens eines Lehrers. In einem anderen wegen des Verdachts

des schweren sexuellen Missbrauchs durch einen Sozialpädagogen im

Landesdienst. Weitere Angaben macht das Ministerium dazu nicht.



Die Anlaufstelle war noch von der schwarz-gelben Landesregierung

eingerichtet worden. Seit 2012 verzeichnete sie 1854

Kontaktaufnahmen.







