Die Situation der Menschen in der umkämpften syrischen Stadt

Aleppo wird immer verzweifelter: Die Versorgungslage ist

katastrophal, Zehntausende Menschen sind auf der Flucht. Immer wieder

werden Krankenhäuser und Schulen angegriffen, Dutzende Zivilisten,

darunter auch Kinder, wurden dabei getötet. Helfer können die Stadt

nur unter Einsatz ihres Lebens betreten.



Angesichts dieser Tragödie haben die SOS-Kinderdörfer die

Kriegsparteien aufgefordert, umgehend die Angriffe auf zivile

Einrichtungen zu stoppen und den Hilfsorganisationen sichere Zugänge

in die Stadt zu öffnen. "Es geht jetzt darum, die Notleidenden mit

Nahrung, Wasser, Medikamenten und anderen lebensrettenden Gütern zu

versorgen", sagt Alia Al-Dalli, Direktorin der SOS-Kinderdörfer im

Nahen Osten. "Zusätzlich zur Nothilfe müssen wir aber schon jetzt

damit beginnen, eine langfristige Betreuung für die Waisen, die

dieser Krieg hervorbringt, aufzubauen", so Al-Dalli weiter.



Wie das aussehen könnte, zeigen die SOS-Kinderdörfer gerade in

Damaskus: Dort entsteht ein neues SOS-Kinderdorf, in dem rund 150

Kinder aus Aleppo und anderen Teilen Syriens ein neues Zuhause finden

werden. Die Gegend gilt als relativ sicher. Bisher ist es dort zu

keinen Kampfhandlungen gekommen.







