DIE 25 BESTEN ARBEITGEBER DEUTSCHLANDS FÜR 2017 - GLASSDOOR VERLEIHT AWARD FÜR MITARBEITERZUFRIEDENHEIT

(ots) - Glassdoor

(https://www.glassdoor.de/index.htm), die weltweit transparenteste

Job- und Karrierecommunity, hat die besten Arbeitgeber Deutschlands

für 2017 ermittelt. Die Gewinner erhalten den Glassdoor-Award für

Mitarbeiterzufriedenheit. In Nordamerika werden diese Awards bereits

seit neun Jahren verliehen, in Deutschland erfolgt die jährliche

Auszeichnung zum zweiten Mal. Im Gegensatz zu anderen Auszeichnungen

basieren die Glassdoor-Awards ausschließlich auf freiwilligem und

anonymem Feedback von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den

letzten 12 Monaten. Die Arbeitnehmer können bei Glassdoor eine

Unternehmensbewertung (https://www.glassdoor.de/survey/start_input.ht

m?contentOriginHook=PAGE_HEADER_NAV) abgeben und dabei ihren Job, ihr

Arbeitsumfeld sowie ihren Arbeitgeber beschreiben.



In diesem Jahr werden die Glassdoor-Awards für

Mitarbeiterzufriedenheit erneut in fünf Ländern vergeben: in

Deutschland (https://www.glassdoor.de/Award/Beste-Arbeitgeber-Deutsch

land-LST_KQ0,29.htm), Großbritannien (https://www.glassdoor.co.uk/Awa

rd/Best-Places-to-Work-UK-LST_KQ0,22.htm), Frankreich (https://www.gl

assdoor.fr/Récompense/Meilleurs-Employeurs-France-LST_KQ0,27.htm),

den USA

(https://www.glassdoor.com/Award/Best-Places-to-Work-LST_KQ0,19.htm)

und Kanada (https://www.glassdoor.ca/Award/Best-Places-to-Work-Canada

-LST_KQ0,26.htm). Die Platzierung der Gewinner richtet sich nach der

Durchschnittsbewertung innerhalb des vergangenen Jahres (die

Bewertung beruht auf einer 5-Punkte-Skala: 1,0 = sehr unzufrieden;

3,0 = o.k.; 5,0 = sehr zufrieden).



Die 5 besten Arbeitgeber Deutschlands für 2017 (https://www.glassdoor

.de/Award/Beste-Arbeitgeber-Deutschland-LST_KQ0,29.htm) sind:

1. SAP

(https://www.glassdoor.de/Bewertungen/SAP-Bewertungen-E10471.htm)

(4,4)

2. adidas Group (https://www.glassdoor.de/Bewertungen/adidas-Gro



up-Bewertungen-E10692.htm) (4,3)

3. Robert Bosch (https://www.glassdoor.de/Bewertungen/Robert-Bos

ch-Bewertungen-E3353.htm) (4,2)

4. Deloitte

(https://www.glassdoor.de/Bewertungen/Deloitte-Bewertungen-E2763.htm)

(4,2)

5. Accenture (https://www.glassdoor.de/Bewertungen/Accenture-Bew

ertungen-E4138.htm) (4,2)



"Neben der Unternehmenskultur sind Mitarbeitererfahrungen die

ausschlaggebenden Indikatoren für Jobsuchende. Hierbei helfen die

Glassdoor-Awards für Mitarbeiterzufriedenheit. Die beliebtesten

Arbeitgeber werden ausschließlich von authentischen Stimmen

ausgesucht, nämlich von denjenigen, die das Unternehmen am besten

kennen - den Mitarbeitern", sagt Robert Hohman, CEO und Mitbegründer

von Glassdoor. "Unternehmen, deren Angestellte ihren Arbeitsplatz und

ihren Arbeitgeber schätzen, zeigen immer wieder, dass sie sowohl beim

Recruiting als auch bei der unternehmerischen Leistung einen

Wettbewerbsvorteil haben. Wir gratulieren den Gewinnern der

Glassdoor-Awards für Mitarbeiterzufriedenheit 2017, die sich diese

tolle Auszeichnung verdient haben."



"Die Auszeichnung als bester Arbeitgeber Deutschlands 2017

bedeutet uns sehr viel, denn sie kommt von unseren eigenen

Mitarbeitern. Das ist für uns eine tolle Anerkennung und zugleich

Ansporn, hart daran zu arbeiten, auch weiterhin ganz oben an der

Spitze zu stehen," sagt Stefan Ries, Mitglied des Vorstands, SAP SE,

und Chief Human Resources Officer. "Mit mehr als 82.500 Mitarbeitern

weltweit ist es uns wichtig, unserer Belegschaft ein innovatives und

zukunftsfähiges Umfeld zu bieten, in das jeder seine Stärken und

Ideen einbringen kann. Nur dann können wir langfristig am Markt

erfolgreich sein."



Bei den 25 besten Arbeitgebern 2017 in Deutschland haben sich

Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen durchgesetzt: Die

Technologie- und Telekommunikationsbranche ist ebenso vertreten wie

die Automobilindustrie und die Bereiche Beratung und Versicherung. Im

Vergleich zum Vorjahr konnten SAP

(https://www.glassdoor.de/Bewertungen/SAP-Bewertungen-E10471.htm)

(von Rang 6), adidas (https://www.glassdoor.de/Bewertungen/adidas-Gro

up-Bewertungen-E10692.htm) (von Rang 9), Accenture (https://www.glass

door.de/Bewertungen/Accenture-Bewertungen-E4138.htm) (von Rang 7) und

Daimler (https://www.glassdoor.de/Bewertungen/Daimler-Bewertungen-E11

4120.htm) (von Rang 8) ihre Bewertung und ihren Platz auf der Liste

der besten Arbeitgeber verbessern. Drei Unternehmen sind neu in der

Top 10, darunter Deloitte

(https://www.glassdoor.de/Bewertungen/Deloitte-Bewertungen-E2763.htm)

auf Rang 4. Mit Kaufland (https://www.glassdoor.de/Bewertungen/Kaufla

nd-Bewertungen-E570218.htm) (Rang 7) und dm-drogerie markt (https://w

ww.glassdoor.de/Bewertungen/DM-Drogerie-Markt-Bewertungen-E895834.htm

) (Rang 8) sind erstmals Einzelhändler unter den besten zehn

Arbeitgebern. Außerdem interessant: 19 der 25 Unternehmen haben ihren

Hauptsitz in Deutschland. Besonders stark vertreten ist dabei

Süddeutschland mit 13 Arbeitgebern aus Bayern und Baden-Württemberg

(darunter die besten drei).



Wie Arbeitnehmer Unternehmen bei Glassdoor bewerten können



Wenn ein Arbeitnehmer eine Unternehmensbewertung auf Glassdoor

abgibt, wird er oder sie gebeten, die Vor- und Nachteile der Arbeit

beim jeweiligen Unternehmen zu nennen. Zusätzlich wird der

Mitarbeiter ermutigt, einen Rat an das Management abzugeben und

gefragt, wie zufrieden er oder sie im Allgemeinen mit dem Arbeitgeber

ist. Es besteht die Möglichkeit, den Geschäftsführer sowie fünf

zentrale Attribute des Arbeitsplatzes zu bewerten: die

Karrieremöglichkeiten, Vergütung & Zusatzleistungen, Kultur & Werte,

die Führungskräfte sowie die Work-Life-Balance. Außerdem werden

Arbeitnehmer gefragt, ob sie ihren Arbeitgeber einem Freund empfehlen

würden und wie sie die Geschäftsprognose in den nächsten sechs

Monaten einschätzen. Die Methodik kann hier eingesehen werden:

http://gldr.co/BPTWFAQDE



Methodik



Die besten Arbeitgeber Deutschlands 2017 werden von Glassdoor

durch einen eigenen Algorithmus ermittelt. Dabei werden die Qualität,

die Quantität sowie die Einheitlichkeit der freigeschalteten

Unternehmensbewertungen berücksichtigt, die von Mitarbeitern in

Deutschland übermittelt wurden. Alle Bewertungen wurden zwischen dem

2. November 2015 und dem 30. Oktober 2016 abgegeben. Arbeitgeber, die

für das deutsche Ranking analysiert wurden, müssen im angegebenen

Zeitraum mindestens 20 Unternehmensbewertungen erhalten haben. Um die

Darstellung übersichtlicher zu gestalten, wurden die Bewertungen auf

eine Stelle nach dem Komma gerundet. Bei der Analyse selbst wurden

die Angaben jedoch bis auf ein Tausendstel genau berechnet.



Die besten Arbeitgeber aus allen fünf Ländern im Überblick -

dritte Erstplatzierung für Bain & Company in den USA



Im Folgenden finden Sie die Gewinner aller Länder, in denen die

besten Arbeitgeber 2017 ausgezeichnet wurden. In den USA wurden die

Unternehmen in zwei Kategorien unterteilt: Unternehmen mit mindestens

1.000 Angestellten und kleine und mittelgroße Unternehmen. Unter den

US-Großunternehmen konnte die Managementberatung Bain & Company (http

s://www.glassdoor.de/Bewertungen/Bain-and-Company-Bewertungen-E3752.h

tm) gegenüber dem Vorjahr nochmals eine Position gutmachen und ist

die neue Nummer 1, noch vor Facebook (https://www.glassdoor.de/Bewert

ungen/Facebook-Bewertungen-E40772.htm) und Google

(https://www.glassdoor.de/Bewertungen/Google-Bewertungen-E9079.htm).

Als bislang einziges Unternehmen stand Bain & Company schon dreimal

an der Spitze des Glassdoor-Rankings (2017, 2014 und 2012) und ist

eines von insgesamt nur drei Unternehmen, die bereits seit neun

aufeinanderfolgenden Jahren auf der Liste vertreten sind (neben

Google, Rang 4, und Apple, Rang 36). In Großbritannien ist erneut

Expedia

(https://www.glassdoor.de/Bewertungen/Expedia-Bewertungen-E9876.htm)

auf dem Siegertreppchen gelandet, während Microsoft (https://www.glas

sdoor.de/Bewertungen/Microsoft-Bewertungen-E1651.htm) Frankreichs

Mitarbeiterherzen erobert hat.



Die 25 besten Arbeitgeber Deutschlands (https://www.glassdoor.de/Awar

d/Beste-Arbeitgeber-Deutschland-LST_KQ0,29.htm)

Die 50 besten Arbeitgeber der USA - große Unternehmen

(https://www.glassdoor.com/Award/Best-Places-to-Work-LST_KQ0,19.htm)

Die 50 besten Arbeitgeber der USA - kleine und mittlere Unternehmen (

https://www.glassdoor.com/Award/Best-Small-and-Medium-Companies-to-Wo

rk-For-LST_KQ0,43.htm)

Die 50 besten Arbeitgeber Großbritanniens (https://www.glassdoor.co.u

k/Award/Best-Places-to-Work-UK-LST_KQ0,22.htm)

Die 25 besten Arbeitgeber Frankreichs (https://www.glassdoor.fr/Récom

pense/Meilleurs-Employeurs-France-LST_KQ0,27.htm)

Die 25 besten Arbeitgeber Kanadas (https://www.glassdoor.ca/Award/Bes

t-Places-to-Work-Canada-LST_KQ0,26.htm)



Einbettung von Videos:

Untenstehend finden Sie Links für den Download von Videointerviews,

in denen Angestellte und Führungskräfte Einblicke zu ihrem

Arbeitsumfeld geben:

VIDEO: Inside SAP (Platz 1 in Deutschland)

(https://www.youtube.com/watch?v=qZh_4yrn6Zk&feature=youtu.be)

VIDEO: Inside Bain & Company (Platz 1 in den USA, Großunternehmen)

(https://www.youtube.com/watch?v=94AqhIt__fo&feature=youtu.be)

VIDEO: Inside Greenhouse Software (Platz 1 in den USA, kleinere und

mittlere Unternehmen)

(https://www.youtube.com/watch?v=YkeY91w4TjY&feature=youtu.be)

VIDEO: Inside Expedia (Platz 1 in Großbritannien)

(https://www.youtube.com/watch?v=b_H5W4yEncQ&feature=youtu.be)

VIDEO: Inside Microsoft (Platz 1 in Frankreich)

(https://www.youtube.com/watch?v=eORJq65PS6s&feature=youtu.be)

VIDEO: Inside Shopify (Platz 1 in Kanada)

(https://www.youtube.com/watch?v=jeYiNo0fjfM&feature=youtu.be)



Hinweise an die Redaktion:



Für Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:

Glassdoor(at)adellink.de. Weitere Informationen, Bildmaterial von den

Arbeitsplätzen und Bürofotos sowie konkrete Mitarbeiterbewertungen

der Unternehmen stellen wir Ihnen auf Nachfrage ebenfalls gern zur

Verfügung.



Über Glassdoor Glassdoor (https://www.glassdoor.de/index.htm) ist

die weltweit transparenteste Job- und Recruiting-Plattform, durch die

sich die Stellensuche sowie das Rekrutieren von Mitarbeitern von

Grund auf ändern. Glassdoor kombiniert Stellenausschreibungen mit

anonym geteilten Arbeitgeberbewertungen, Sternewertungen und

Gehaltsinformationen, die Jobsuchenden dabei helfen, ihren Traumjob

und Wunscharbeitgeber zu finden.



Die so hergestellte Transparenz hilft Arbeitgebern wiederum dabei,

die Kandidaten zu gewinnen, die am besten zu ihnen und zur

Unternehmenskultur passen - zu einem Bruchteil der Kosten anderer

Kanäle. Glassdoor bietet Arbeitgebern Lösungen für das Employer

Branding (https://www.glassdoor.de/Arbeitgeber/Index.htm) sowie

Analysetools für das Recruiting. Glassdoor ist seit 2008 aktiv und

bietet inzwischen Stellenangebote und Daten für mehr als 600.000

Arbeitgeber in 190 Ländern und ist als App für iOS (https://itunes.ap

ple.com/de/app/glassdoor-job-search-salaries/id589698942?mt=8) und

Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glassdoor.

app&hl=de) verfügbar.



Studien und Analysen zu Arbeitsmarkttrends finden Sie bei

Glassdoor Economic Research (https://www.glassdoor.com/research/).



Tipps für Jobsuchende und Neuigkeiten rund um das Thema Karriere

gibt es im Glassdoor Blog (https://www.glassdoor.de/blog/).



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161206/446419LOGO







Pressekontakt:

Adel & Link Public Relations

Christoph Muxfeldt / Marisa Puschmann

E-Mail: Glassdoor(at)adellink.de

Tel.: 069 153 40 45-36



Original-Content von: Glassdoor, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Glassdoor

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.12.2016 - 06:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1433386

Anzahl Zeichen: 12943

Kontakt-Informationen:

Firma: Glassdoor

Stadt: SAP, adidas Group und Robert Bosch als die 3 besten Arbeitgeber ausgezeichnet, Awards international





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung