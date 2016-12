Buntes Lesevergnügen zu Weihnachten

Auch Erwachsene kann man mit einem Buch zu Weihnachten erfreuen. Der Buchmarkt bietet eine so enorme Bandbreite an, dass man aus dem Vollen schöpfen kann. Die folgenden Buchtipps bieten eine abwechslungsreiche Mischung. Das ist ein wahrlich buntes Lesevergnügen.

Buchtipps:

Traumerfüllung der Miss M

Träume müssen keine Schäume bleiben. Diese wahre Geschichte der Miss M basiert auf einem Kindheitstraum, der durch das Märchen der Brüder Schlimm „Aschenschnuddel“ beeinflusst wurde.

Ein Anruf der Tochter verändert das Leben von Miss M. Sie erhält eine Einladung zu einem Ball in Kurtfranken. Auf diese Weise nimmt der Traum seinen Lauf und Aschenschnuddel erwacht im 21. Jahrhundert.



Seltene Zwiebeln im Kongo

Kurzgeschichten aus dem Leben gegriffen. Knisatschek erzählt auf etwas ungewöhnliche Art über Begebenheiten, Fantasien und Zeitreisen in Gedanken. Ein Werk, das ausgesprochen unterhaltsam ist und mit österreichischen Wortspielereien den Alltag vergessen lässt.



Heimat – grenzenlos

Gesicht Zeigen, gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und rechtsextreme Gewalt, dies wollen die Autoren von MyStorys.

Gemeinsam machten sie sich auf den Weg und verfassten Kurzgeschichten, Drabbles, Briefe und Gedichte für Groß und Klein zum Thema „Heimat ist, wo dein Herz schlägt“.

Die Autoren verzichten auf jegliches Honorar, so dass der Nettoerlös vollständig an "Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V." geht.



Teilweise Tödlich

Diese Sammlung gruseliger, historischer, skurriler Kurzgeschichten lässt das Herz jedes Krimifreundes höherschlagen. Auch wenn sie nicht immer tödlich enden, perfide sind sie allemal.

Natürlich die Stories, nicht die AutorInnen. Lesehäppchen für zwischendurch, die garantiert nicht dick machen, aber Wartezeiten überbrücken, die Kaffeepause würzen und Ausreden liefern, wenn Sie einen Termin verpassen. Ob man sie auch vor dem Einschlafen lesen kann, müssen Sie selbst entscheiden.





Vienna Life, Ein Wienführer für Jugendliche und Erwachsene zum "Mit"-erleben"

Wien einmal anders erleben. Dieser Reiseführer bringt den Leserinnen und Lesern diese Stadt näher. Der Weg führt von Geschichtlichem bis zur Jetztzeit, gespickt mit vielen Informationen und Abbildungen. Reichhaltige Erklärungen und so manche Story aus Wien bereichern das Werk. Rätsel und kleine Arbeitsaufgaben machen das Erlebis "Stadt" zum

Spiel.

Um einmal etwas weg zu kommen von herkömlichen Stadtführern, ist dieses Buch besonders für Jugendliche und junge Erwachsene gemacht.

Der Reiseführer besteht aus über 300 Seiten.



Liederbuch Rudi Treiber

Rudi Treiber begleitet die Menschen seit Jahrzehnten mit seinen Songs. Seine Lieder finden sich auf vielen Tonträgern und mit diesem Liederbuch sind die Texte erstmals auch in gedruckter Form vorhanden.

Ironisch, witzig, kritisch, melancholisch und gesellschaftsnahe spricht er musikalisch zu uns und denkt nicht daran, sich jemals ein Blatt vor dem Mund zu legen.

Ein Kämpfer mit Worten, ein Fühlender mit Herz, die Sprache unserer Gedanken.

Dieses Buch ist ein “Muss” für alle, die noch an das Leben glauben.



Alle Infos unter:

http://www.karinaverlag.at/



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Kommentare zur Pressemitteilung