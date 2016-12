Wunderschöne Weihnachtsdekoration

Romantisch flackernde Kerzen, glitzernde Weihnachtskugeln und märchenhaft leuchtende Figuren - so kommt weihnachtliche Stimmung im eigenen Zuhause auf!

(firmenpresse) - Nicht nur Möbel und grosse Einrichtungsgegenstände sorgen für ein schönes Ambiente im eigenen Heim. Auch die kleinen Dinge, mit denen man liebevoll sein Zuhause dekoriert, stellen einen wichtigen Bestandteil dar. Denn oft sind sie es, die einen wirklich grossen Effekt haben und eine gemütliche, wohnliche Atmosphäre schaffen. Besonders vor dem Weihnachtsfest bewahrheitet sich dies jedes Jahr aufs Neue: Egal wie klein die einzelnen Deko-Artikel sind, Weihnachtsdekoration lässt einfach in jedem Zuhause weihnachtliche Stimmung einkehren.



Dank VEDIA gestaltet sich die Suche nach der passenden Weihnachtsdekoration für das ganze Haus besonders einfach. Denn das Schweizer Versandunternehmen bietet alles, was man braucht, um seine eigene kleine «Weihnachtswelt» zu schaffen. Krippen und Engel aus Glas steigern die Vorfreude auf das bevorstehende Fest, und Schneekugeln mit Weihnachtsmännern bringen winterlich-weihnachtliche Szenen nach drinnen. Auch kleine Figuren wie glitzernde Rentiere, musizierende Weihnachtsmänner und Weihnachtsbäume aus Glas setzen Akzente in der vorweihnachtlichen Zeit und eignen sich perfekt als Schmuck für die Festtagstafel.



Dekorative Highlights für die Weihnachtszeit



Damit diese weihnachtlichen Deko-Artikel auch wirklich Wirkung zeigen, muss natürlich die Beleuchtung stimmen. Mit originellen Kerzenhaltern und romantischen Windlichtern bringt man natürliches, flackerndes Kerzenlicht ins eigene Zuhause. Wer lieber auf Nummer sicher geht und Wachsflecken vermeiden möchte, der findet bei VEDIA auch LED-Kerzen, deren warmweisses LED-Licht echtem Kerzenschein täuschend ähnlich sieht. Als glanzvoller Höhepunkt bieten sich auch Lichterzweige, Lichterbäume oder Girlanden und Lichterketten an. Mit ihren verschiedenen Farben und Effekten erfreuen sie das Herz jedes Lichter-Fans.



Das grosse Highlight in der Weihnachtszeit ist und bleibt jedoch der Weihnachtsbaum. Und damit er am Weihnachtsfest auch wirklich im Mittelpunkt steht, darf auf den Schmuck für den Tannenbaum nicht vergessen werden. Mit der Deko von VEDIA kann er auch so richtig festlich verziert werden: Ob Weihnachtskugeln im XXL-Format, Glaskugeln mit LED-Licht oder zauberhafte Girlanden, sie alle verleihen dem Tannenbaum und somit der Weihnachtsdekoration den letzten Schliff.









http://www.vedia.ch



Das Schweizer Versandunternehmen VEDIA SA mit Sitz in Genf steht seit über 40 Jahren für überraschende Kataloge und bietet Artikel, die man in keinem Warenhaus finden kann. Ob Geräte für Haushalt und Küche, Möbel, Damenmode, Heimtextilien, Produkte für Schönheit, Haus und Garten: Die Einkäufer von VEDIA besuchen Warenmessen auf der ganzen Welt und spüren für ihre Kunden die Neuheiten auf.



VEDIA SA

Voie Creuse 14, 1202 Genf

