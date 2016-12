Bundeswettbewerb Mathematik startet in neue Runde

(ots) - Der Bundeswettbewerb Mathematik startet in eine neue

Runde. Knapp 4.000 deutsche Schulen, die zum Abitur führen, erhielten

bereits die neuen Aufgabenblätter für 2017, wie das bundesweite

Talentförderzentrum Bildung & Begabung in Bonn mitteilte.

Gleichzeitig stehen die Aufgaben auf der Homepage

www.bundeswettbewerb-mathematik.de zum Download bereit. Zum Auftakt

ermutigte Bildung & Begabung erneut gezielt Mädchen, sich mehr Mathe

zuzutrauen.



Im vergangenen Wettbewerbsverlauf gingen 1.426 Schüler an den

Start - davon 459 Mädchen. Mit über 32 Prozent war der Mädchenanteil

damit so hoch wie nie zuvor in 46 Jahren Bundeswettbewerb Mathematik.

"Mädchen und Mathematik sind eine gute Formel. Studien belegen, dass

sie nicht schlechter in Mathe sind als Jungen - sie müssen sich nur

trauen", sagte Elke Völmicke, Geschäftsführerin von Bildung &

Begabung.



Hanns-Heinrich Langmann, Leiter des Bundeswettbewerbs Mathematik,

betonte: "Mathematik ist nicht langweilig oder uncool. Ganz im

Gegenteil: Wer Mathe kann, versteht die Welt ein bisschen besser.

Deswegen wollen wir mehr Mädchen für den Wettbewerb begeistern."

Langmann fügte hinzu: "Wir freuen uns, neben dem Arbeitgeberverband

Gesamtmetall den Versicherungskonzern Talanx als neuen Hauptsponsor

begrüßen zu dürfen."



Am Bundeswettbewerb Mathematik können Schüler aller Klassenstufen

teilnehmen. In der ersten Runde warten auf sie vier kniffelige

Aufgaben von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Die Jugendlichen

können die Aufgaben entweder alleine lösen oder sich mit maximal drei

Teilnehmern zu einer Gruppe zusammenschließen. Wird eine

Gruppenarbeit mit einem Preis ausgezeichnet, hat damit jedes Mitglied

einzeln die Teilnahmeberechtigung für die zweite Runde erlangt.



Einsendeschluss ist der 1. März 2017. Interessierte Schüler

erhalten das Aufgabenblatt in der Schule. Sie können es aber auch von



der Webseite www.bundeswettbewerb-mathematik.de herunterladen. Dort

sind zusätzlich Aufgaben und Lösungen aus früheren Wettbewerbsläufen

zu finden.



Über den Bundeswettbewerb Mathematik



Der Bundeswettbewerb Mathematik möchte Interesse und Freude an der

Mathematik wecken und wach halten. Ansprechende und anspruchsvolle

Aufgaben ermuntern Schüler, ihre Fähigkeiten zu erproben und

weiterzuentwickeln. Neben Schulwissen muss man zur Teilnahme vor

allem Ausdauer mitbringen. Partner des Bundeswettbewerbs Mathematik

2017 sind der Arbeitgeberverband Gesamtmetall, die Talanx AG und der

Cornelsen Verlag.



Über Bildung & Begabung



Bildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und der

Länder. Wir entwickeln Modellprojekte für mehr Chancengleichheit in

der Bildung. Unsere Wettbewerbe und Akademien helfen Jugendlichen,

ihre Stärken zu entdecken - unabhängig davon auf welche Schule sie

gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Wir bringen Experten auf

Fachtagungen zusammen und halten im Internet Informationen für

Lehrer, Eltern und Schüler bereit. Bildung & Begabung ist eine

Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für

Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist

der Bundespräsident.



www.bildung-und-begabung.de







