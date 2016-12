Maca - Bio Alternative für Lust & Leistung

(firmenpresse) - Unterföhring, Dezember 2016 - Die Medicom Pharma GmbH stellt Ihnen das neue Naturprodukt Maca in Bioqualität vor. Medicom ist seit mehr als 20 Jahren ein führendes pharmazeutisches Unternehmen von qualitativ hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln.

Maca aus der Welt der Pflanzen

Die Natur ist weise und kraftvoll. Zahlreiche Pflanzen helfen uns, die Balance zwischen Körper und Geist tagtäglich herzustellen. Medicom bietet deswegen in seiner neuen Naturproduktlinie Medicom Terra ein weiteres 100%-Naturprodukt an: Maca Bio. Das hochwertige Bio Macawurzel-Konzentrat in Bioqualität, mit dem deutschen und dem europäischen Bio-Siegel zertifiziert.

Maca für mehr Ausdauer und Kraft

Wer kraftvoll, vital und energiegeladen den Alltag genießt, empfindet mehr Lebensqualität und Wohlbefinden in seinem Leben. Viele Faktoren wie regelmäßige körperliche und geistige Aktivität, eine gute Ernährung und Schlafqualität fördern unser Rund-um-Wohlgefühl.

Maca ist ein natürliches Stärkungsmittel, das auf vielen Ebenen Körper und Geist bei Mann und Frau belebt. So hat Maca aufgrund seiner Wirkungsbreite viele Beinamen: Viagra der Anden, Andenginseng und Liebesknolle aus den Anden. Die positiven Eigenschaften und Effekte der Macawurzel gehen auf ihre sehr hohe Nährstoffdichte zurück. Zu den wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen gehören zum Beispiel wichtige B-Vitamine (B2, B6 und Niacin), Kalium, Calcium, Jod, Zink, Eisen und Vitamin C.

Maca ist vielseitig einsetzbar. In Deutschland gibt es Maca zum Beispiel in Pulverform und in Steckkapseln. Sein karamellartig süßer Geschmack ist perfekt für Fruchtsäfte, Joghurt und Smoothies geeignet.

Für wen eignet sich Maca?

- Für Männer und Frauen, die ihre körperliche und geistige Leistungskraft, Lust, Energie und Ausdauer auf natürliche Art und Weise stärken wollen.

MACA von Medicom ist 100 % Bio und 100 % vegan

Maca Bio enthält:

1 Kapsel Macawurzel-Konzentrat 500 mg

Packungsgröße und Preis im Überblick:

Über Medicom Pharma GmbH

Seit mehr als 20 Jahren ist Medicom ein führendes pharmazeutisches Unternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln in Premium-Qualität. Weit über 60 Produkte runden mittlerweile das Gesundheitsangebot der Medicom ab. Über eine Million zufriedene Kunden stehen für die erstklassige Service- und Beratungsleistung in Sachen individueller Gesundheitsprävention durch Nahrungsergänzung. Mehr über Medicom: www.medicom.de

MEDICOM Pharma GmbH

PresseKontakt / Agentur:

MEDICOM Pharma GmbH

Ana Lorena Gomez

Feringastr. 4

85774 Unterföhring

ana.gomez(at)medicom-pharma.de

004989744241811

