Michelle Hunziker: In einem Jahr will sie ein viertes Kind (FOTO)

(ots) -

Sie ist eine TV-Berühmtheit, er entstammt der diskreten

italienischen Kaufmannsfamilie Trussardi. In der aktuellen GALA

(Ausgabe 50/16, ab morgen im Handel) bekennt Moderatorin Michelle

Hunziker, dass sich die Familie ihres Mannes erst an sie gewöhnen

musste, als sie und Tomaso vor vier Jahren ein Paar wurden: "Tomasos

Familie hatte in gewisser Weise Angst vor mir. Die Familie ist immer

schon sehr diskret gewesen, sie haben sich bewusst dafür entschieden,

nicht im Rampenlicht zu stehen. Als sich Tomaso in mich verliebt hat,

war es hart für seine Mutter. Auf einmal war er ständig auf

Titelbildern. Das mussten sie erst mal verkraften." Heute sei das

Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter ungestört.



Michelle Hunziker (39, die aus ihrer Ehe mit Eros Ramazzotti die

20-jährige Tochter Aurora hat), und Tomaso Trussardi (33) haben

inzwischen zwei Töchter. Ein weiteres Kind sei in Planung: "Ich nehme

mir jetzt noch ein wenig Zeit, um zu arbeiten und mich um die Kleinen

zu kümmern. Wenn Celeste drei Jahre alt ist, also in gut einem Jahr,

werden wir es sicher noch mal probieren."







Pressekontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Theda Harms

Gruner + Jahr GmbH & Co KG

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980

E-Mail: harms.theda(at)guj.de

www.gala.de



Original-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell



