Gina-Lisa Lohfink (30) in InTouch: "Ich habe das Gefühl, dass Emir nicht zu mir steht"

(ots) - Gina-Lisa Lohfink (30) ist wieder in festen

Händen, doch das It-Girl scheint mit ihrem neuen Freund alles andere

als glücklich zu sein. In der neuen InTouch (EVT 08.12.) legt die

"GNTM"-Kult-Kandidatin eine traurige Beichte ab.



"Ja, ich bin verliebt. Mein Freund Emir und ich sind seit einem

Jahr ein Paar", verkündete Gina-Lisa Lohfink gerade erst stolz, als

sie die Beziehung zu Fußballer Emir Kücükakgül öffentlich machte.

Doch als InTouch das junge Pärchen zum Interview traf, wirken beiden

gar nicht glücklich. "Wir hatten heute noch einen größeren Streit,

und ich habe viel geweint. Aber wir haben uns so weit wieder

vertragen", erklärt Gina-Lisa. Allerdings scheint Zoff mit dem

22-jährigen Emir keine Seltenheit zu sein: "Wir haben viele

Auseinandersetzungen. Ich habe oftmals das Gefühl, dass sich Emir für

meine Vergangenheit schämt." Tatsächlich scheint es dem Sportler

schwerzufallen, über das Luder-Image seiner Liebsten hinwegzusehen.

"Dass sie jeden Tag Party macht und selbstverliebt ist", sagte er

etwa zuletzt vor der Kamera, als er nach seinem ersten Eindruck von

Gina-Lisa gefragt wurde. Dabei sehnt sich die 30-Jährige sehr nach

mehr Rückhalt und Zuneigung, besonders nachdem sie im Sommer nach

ihrem Vergewaltigungsprozess zu 20.000 Euro Strafe wegen

Falschverdächtigung verdonnert wurde. "Ich hatte wirklich eine miese

Zeit, in der ich auch an das Äußerste dachte. Da war Emir nicht für

mich da." Trotzdem hält Gina-Lisa an ihrer jungen Beziehung fest.

"Wir haben schon gute Zeiten miteinander, und wenn wir streiten,

vertragen wir uns auch immer wieder. Vielleicht sind wir noch in der

Findungsphase, wo wir uns aufeinander einstellen müssen", erklärt

sie.



