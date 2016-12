Make-Sonderheft Internet of Things (IoT) / Sinnvoll vernetzen: Grundlagen und Projekte (FOTO)

Luftgütesensoren steuern Philips-Hue-Lampen, das

Familien-Infoboard gibt Hinweise zum Tagesablauf und der Raspberry Pi

nutzt Amazons Spracherkennung Alexa: Wie man Alltagsgegenstände

sinnvoll vernetzen kann, zeigt das aktuelle Make-Sonderheft "IoT

Special". Dabei legt die Redaktion bei allen Projekten den Fokus

darauf, die Technik hinter der Vernetzung zu vermitteln und diese

bewusst einzusetzen. Das 132 Seiten starke Sonderheft kostet 9,90

Euro und ist ab sofort im Handel oder im heise shop erhältlich.



Durch die jüngsten Sicherheitslücken ist das Internet der Dinge in

Verruf geraten: Botnetze kapern Daten, Unternehmen freuen sich über

zusätzliche Werbeinformationen. "Wer jedoch das Internet der Dinge

für sich persönlich gestaltet und eigenhändig programmiert, kann auch

festlegen, in welche Richtung welche Daten fließen und wer darauf

Zugriff hat", sagt Daniel Bachfeld, Chefredakteur vom Make-Magazin.

"Wenn ich verantwortungsvoll vernetze, macht das Internet der Dinge

sinnvolle Dinge, ohne Risiken."



Das beliebte Leuchtensystem Hue von Philips erhellt nicht nur das

Wohnzimmer stimmungsvoll, sondern eignet sich mit seinen Millionen

möglicher Leuchtfarben auch gut zur Visualisierung von Messwerten und

Signalen. So kann man die Lampen in Kombination mit einem CO2-Sensor

zur Messung des Raumklimas einsetzen oder aber über ein Lichtsignal

erfahren, ob eine Twitter-Nachricht eingegangen ist.



Der Minicomputer Raspberry Pi, kurz Raspi, ist das ideale Werkzeug

für das Internet der Dinge. Im Sonderheft zeigt er sein Können, indem

er einen einfachen Bilderrahmen in einen intelligenten Familienplaner

verwandelt, der jeden Morgen die wichtigsten Infos parat hält. In

einem anderen Beispiel leistet er hilfreiche Dienste beim Nachbau von

Amazons Lautsprecher Echo, mit dem man Nachrichten abrufen,

Smart-Home-Geräte steuern oder Musik abspielen kann.





Das Make-Sonderheft wendet sich an ambitionierte Bastler mit

Elektronik-Kenntnissen, die in das Internet der Dinge einsteigen

wollen. In den Artikeln werden sowohl Grundlagen als auch nachbaubare

Projekte beschrieben.



Für 9,90 Euro ist das Sonderheft ab sofort im gut sortierten

Zeitschriftenhandel oder im heise shop erhältlich.







