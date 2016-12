Private Haftpflicht: Finanztip zeigt, worauf Verbraucher achten sollten

(ots) - Wer privat einen Schaden verursacht, kann in der

Regel auf seine private Haftpflichtversicherung zählen. Ärgerlich

wird es, wenn die Versicherung nicht zahlt und Verbraucher auf dem

Schaden sitzenbleiben. Anbieter mit Best-Leistungs-Garantie

versprechen, auch über den vereinbarten Leistungsumfang hinaus zu

zahlen, sofern ein anderer Versicherer am Markt für die Kosten

aufkommen würde. Das gemeinnützige Verbraucherportal Finanztip hat

die Leistungen der Versicherungen verglichen und zeigt, welche

Fallstricke es bei der Best-Leistungs-Garantie zu beachten gilt.



Noch vor drei Jahren hatten rund 15 Prozent der Verbraucher keine

private Haftpflichtversicherung, so das Statistische Bundesamt. Bei

Haushalten mit einem Einkommen unter 1100 Euro waren es sogar 35

Prozent. "Eine Haftpflicht sollte jeder Haushalt haben", sagt Eric

Brandmayer, Experte für Versicherungen bei Finanztip. "Denn die

Schäden, die man zum Beispiel als Fußgänger oder Radfahrer im

Straßenverkehr verursachen kann, können in die Millionen gehen."

Ärgerlich wird es für den Verbraucher, wenn der Schaden nicht im

Leistungsspektrum der eigenen Haftpflichtversicherung enthalten ist.

Tarife mit der sogenannten Best-Leistungs-Garantie versprechen einen

erhöhten Schutz und bezahlen auch Schäden, die eigentlich nicht

mitversichert sind. Allerdings bedeutet das nicht, dass die Garantie

in jeder Situation greift: "Da hilft nur ein Blick ins

Kleingedruckte. Denn auch ein Tarif mit Garantie ist nicht

automatisch ein gutes Angebot", erklärt Brandmayer.



Fallstricke bei der Best-Leistungs-Garantie beachten



Bei der Best-Leistungs-Garantie muss der Versicherte im

Schadensfall nachweisen, dass ein anderer Anbieter für die Kosten

aufkommen würde. Hierfür reicht beispielsweise schon ein Auszug aus

den Versicherungsbedingungen des anderen Versicherers: "Allerdings



darf man da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wer etwa in seinem

Tarif nur eine Deckungssumme von 5 Millionen Euro hat, kann nicht

erwarten, dass die eigene Versicherung bis 50 Millionen Euro Schaden

zahlt", sagt Brandmayer. Auch Schäden im Ausland oder zwischen

versicherten Personen, zum Beispiel Ehepartnern, sind meist von der

Garantie ausgeschlossen. Finanztip empfiehlt Verbrauchern eine

Deckungssumme von mindestens 20 Millionen Euro, um gerade bei

Personenschäden gut abgesichert zu sein.



Gefälligkeitsschäden und Ausfalldeckung sind sinnvoll



Gute Tarife decken auch Gefälligkeitsschäden ab. Mit dieser

Klausel sind auch Schäden abgesichert, wenn man beispielsweise einem

Freund beim Umzug hilft und etwas zu Bruch geht. Verbraucher sollten

außerdem für den Fall vorsorgen, dass sie selbst der Geschädigte sind

und der Verursacher keine Haftpflichtversicherung hat. "Hier ist eine

Ausfalldeckung sinnvoll, die Versicherte davor schützt, auf den

Kosten sitzenzubleiben, wenn der Verursacher nicht zahlen kann. Die

sollte beim Tarif dabei sein", weiß Brandmayer.



Finanztip empfiehlt für Singles und Familien den Tarif "Einfach

Komplett" der Haftpflichtkasse Darmstadt mit Best-Leistungs-Garantie.

Bereits für 70 Euro jährlich sind Singles und Familien mit diesem

Tarif gut abgesichert. Die Interrisk "XXL" bietet auch ohne Garantie

einen hohen Leistungsumfang für Versicherte, ist allerdings deutlich

teurer. Alternativ bietet sich für Singles, die in den letzten 3

Jahren keinen Schaden gemeldet haben, der Tarif "Prestige" der

Versicherung "die Bayerische" an.



Weitere Informationen zur privaten Haftpflichtversicherung:

www.finanztip.de/haftpflichtversicherung/

www.finanztip.de/haftpflichtversicherung/best-leistungs-garantie/



Über Finanztip



Finanztip ist das führende gemeinnützige Verbraucherportal für

Finanzen in Deutschland. Wir wollen Verbraucher befähigen, ihre

täglichen Finanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zu

vermeiden und Geld zu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren

die Finanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers

und bieten praktische Handlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosen

Angebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als

200.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-Josef

Tenhagen und das Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher

aktuell wichtig sind: von Geldanlage, Versicherung und Kredit über

Energie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern.

Darüber hinaus können sich Verbraucher in der großen

Finanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchern

austauschen.



Täglich neue Tipps auf

Facebook (https://www.facebook.com/Finanztip),

Twitter (https://twitter.com/Finanztip) und

Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496)







