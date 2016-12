Deutsche Partyhits vom Feinsten: Das versprechen „Van Baker & Band“

(firmenpresse) - Das Jahr 2006 hatte gerade erst begonnen, als zwei verrückte Dieburger ein Inserat im

Internet aufgaben. Eine Band sollte gegründet werden, Musik: Schlager! War es Zufall oder Fügung? Wenn man bedenkt, was heute aus den paar Zeilen geworden ist, muss es wohl Fügung gewesen sein, dass sich den verrückten Dieburgern zwei ähnlich verrückte Musiker aus Seligenstadt und Hanau anschlossen, um den hart umkämpften Bandmarkt in Hessen und Umgebung kräftig aufzumischen.



Das musikalische Repertoire der Recken rangiert heute zwischen Kulthits und Klassikern der Deutschen Schlagerwelt sowie der Neuen Deutschen Welle, in einem unverwechselbaren rockigen Sound. Das Lachen der ersten Kritiker und Kollegen ist längst verstummt. Van Baker und Band erarbeiteten sich mit viel Fleiß und kreativen Ideen einen der ersten Plätze unter den bestgebuchten Coverbands des Landes und gelten neben den Größen Guildo Horn und Dieter Thomas Kuhn als der Geheimtipp im Schlagercoverbereich in Deutschland.



Mittlerweile kamen nicht nur die deutschen Zuhörer in den Genuss der adrett gekleideten Coverband, sondern auch die Schlagerfans aus Österreich, Schweiz und Holland, wo die Band auf ihren Touren mit mittlerweile 45 Auftritten im Jahr Station machte. Ein Highlight unter den vielen Gigs der vergangenen Jahre war ein Auftritt in der Commerzbank Arena vor über 30.000 begeisterten Fußballfans, was, so munkelt man in Frankfurt, bestimmt einen kleinen Teil zum 4:0 gegen Maradonas Elf beigetragen hat! Das wäre auch kein Wunder, denn das Feuerwerk, welches die Liveband rund um Bühnengranate Jerome Van Baker bei ihren Auftritten abfeuert, bringt sogar den Mann im Mond zum Abfeiern!



Wer trotz der vielen Auftritte bei Oktoberfesten, Volksfesten, Stadtfesten, beim Karneval und anderen Events in ganz Deutschland nicht genug von den glitzernden Goldjungs bekommen kann, welche über Fragen zu ihrem Privatleben meist mit Verschwiegenheit reagieren, muss nicht verzweifeln. Ganz im Sinne ihrer intensiven Fanpflege haben Van Baker & Band einen bunten Querschnitt ihres Programms, welches alle Facetten deutschen Liedgutes abdeckt, in Frank Farians ehemaligem Studio in Offenbach Bieber aufgenommen. Man darf gespannt sein, was die Jungs für die Zukunft bereithalten, aber eines ist sicher: Es wird wieder sensationell!





