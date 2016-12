Tim Taxis zum zweiten Mal als "Trainer des Jahres" ausgezeichnet

Bahnbrechende neue Erkenntnisse zur"perfekten Preisverhandlung" ausschlaggebend

(firmenpresse) - Köln, 07.12.2016 - Tim Taxis ist "Trainer des Jahres 2016". Das Fachmagazin TRAiNiNG hat dem erfolgreichen Vertriebstrainer den Titel für seine neue Preisverhandlungs-Methode verliehen, mit der er Unternehmer, Vertriebsmitarbeiter und alle im Business Tätigen zu besseren Abschlüssen führt. Damit ist Tim Taxis bereits zum zweiten Mal unter allen Trainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz von der Branchen-Zeitschrift zum "Trainer des Jahres" gewählt worden: Im Jahr 2012 wurde er schon einmal ausgezeichnet - damals für seine hochinnovativen Trainings, Seminare und Vorträge zum Thema Kaltakquise basierend auf seinem Business-Bestseller "Heiß auf Kaltakquise".

Eine zweimalige Prämierung als "Trainer des Jahres" hat es bislang nicht gegeben

"Dass wir jemanden zum zweiten Mal zum "Trainer des Jahres" küren, hat es bislang noch nicht gegeben und ist eigentlich so auch nicht vorgesehen. Doch Tim Taxis hat uns mit seinem Konzept "Perfekte Preisverhandlung" so sehr überzeugt, dass wir eine Ausnahme machen. Schließlich ist es auch eine Ausnahme im Weiterbildungsbereich, dass ein Trainer jetzt schon zum zweiten Mal wirklich neues Wissen und Können erarbeitet und in seinen Medien und Trainings auch eins-zu-eins ohne jeden Vorbehalt vermittelt", sagt Christoph Wirl, der Herausgeber von TRAiNiNG. Er ist davon überzeugt: "Perfekte Preisverhandlung" kann ein Game-Changer für alle Branchen werden. Denn mit der Methode gehen Vertriebler in Zukunft ganz anders an Preisverhandlungen heran. Die heute üblichen Rabatte und Preisnachlässe sind dann fast nie mehr nötig!

Trainings zu "Die perfekte Preisverhandlung" basieren auf gleichnamigem Buch von Tim Taxis

"Es war mein Anspruch, eine Methode zu entwickeln, mit der jeder Verhandler immer 100 % sicher herausfindet, ob sein Verhandlungspartner blufft", erläutert Tim Taxis im Interview mit Christoph Wirl, das in der aktuellen Ausgabe des Magazins TRAiNiNG zu lesen ist. Wie dabei konkret vorzugehen ist, vermittelt der Preisverhandlungs-Experte mit Praxisbeispielen und Übungen angereichert in seinen Firmentrainings und offenen Seminaren "Die perfekte Preisverhandlung. So setzen Sie höhere Preise und Honorare durch". Sie basieren auf seinem gleichnamigen Buch, das jüngst bei BoD erschienen ist.

"Trainer des Jahres" ist begehrter Titel in Trainerszene

Die Auszeichnung "Trainer des Jahres" wird von dem Fachmagazin TRAiNiNG seit 15 Jahren vergeben und gilt in der Trainerszene als begehrter Titel. Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre gehören renommierte Trainer-Persönlichkeiten wie Andreas Buhr, Martin Limbeck und Sigrid Haider. "Ich freue mich sehr über die Auszeichnung. Als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich den Ansporn, "einmal der offizielle Trainer des Jahres zu werden". Dass ich diese Auszeichnung nun zum zweiten Mal erhalte, das ist schon etwas Besonderes für mich, und dafür bin ich sehr dankbar", so Tim Taxis.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tim-taxis-trainings.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Tim Taxis ist internationaler Preisverhandlungs-Experte, Bestseller-Autor sowie gefragter Gast in Wirtschafts- und Ratgebersendungen im Hörfunk und TV. Der diplomierte Betriebswirt war viele Jahre in verschiedenen Vertriebspositionen in der Industrie und in Dienstleistungs-Unternehmen tätig. 2007 gründete er sein Unternehmen Tim Taxis Trainings. Er zählt damit zu den renommiertesten Vertriebstrainern und -Speakern im deutschsprachigen Raum. Zu seinen Kunden gehören DAX-Konzerne, Mittelständler und internationale Marktführer.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Tim Taxis Trainings

PresseKontakt / Agentur:

text-ur text- und relations agentur Dr. Gierke

Petra Walther

EuroNova III, Zollstockgürtel 61

50969 Köln

redaktion(at)text-ur.de

0221 - 168 21 231

http://www.text-ur.de



Datum: 07.12.2016 - 10:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1433458

Anzahl Zeichen: 3146

Kontakt-Informationen:

Firma: Tim Taxis Trainings

Ansprechpartner: Tim Taxis

Stadt: München

Telefon: 089-62 18 99 57





Diese Pressemitteilung wurde bisher 32 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung