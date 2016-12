Aller guten Dinge sind drei

Brick House The Traveler nun auch in 3er-Verpackung

(firmenpresse) - Mit The Traveler von Brick House hat Arnold André 2015 die erste Tube der Serie eingeführt und Genussreisende in Deutschland überzeugt. Daher bringen die Bünder Cigariers nun gleich drei der Premium Double Coronas in einer Packung - ideal zum Schenken oder Schenken lassen.

Die Brick House The Traveler wird in Nicaragua kunstvoll von Hand gefertigt und überzeugt wie alle Brick House Premium Longfiller mit einer durch und durch nicaraguanischen Tabakmelange. The Traveler besticht auch äußerlich durch ihren extravaganten rot-schwarzen Look. Im Inneren der Tube ruht die Longfiller Cigarre zum Schutz des Aromas in einem Zedernholzblatt.

Die mittelkräftige und vollmundige The Traveler entfaltet vom ersten Zug an leichte Zedern- und Eichenholznoten, die von süßlichen Ahornsirup-Aromen begleitet werden und sich im Rauchverlauf von rund einer Stunde harmonisch fortsetzen.

Zur Brick House-Serie und ihren Anfängen

Die Geschichte der Brick House Cigar ist eine typisch amerikanische Erfolgsgeschichte, deren Wurzeln in der 1895 gegründeten "J.C. Newman Cigar Company" liegen. Als eine der ersten Cigarrenmarken kreierte J.C. Newman die Brick House, deren Logo bis heute das imposante Back-steinhaus, das Elternhaus von J.C. Newman, zeigt.

Gerollt wird die Brick House in Nicaragua, natürlich von Hand. Speziell gereifte nicaraguanische Blätter finden sich in Umblatt und Einlage; ein herzhaftes Subido Shade aus Nicaragua bildet den perfekten Abschluss dieser feinen Tabakkomposition.

Produktinformationen:

Deckblatt: Subido Shade, Nicaragua

Umblatt: Nicaragua

Einlage: Nicaragua

Länge: 155 cm

Durchmesser: 19,1 mm

Preis: 23,40 Euro in der 3er-Packung

Brick House Cigarren The Traveler sind im gut sortierten Tabakwarenfacheinzelhandel erhältlich.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.arnold-andre.info



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Haus Arnold Andre wurde 1817 gegründet und ist heute Deutschlands größter Cigarren- und zweitgrößter Cigarillo-Hersteller.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Arnold André- The Cigar Company

PresseKontakt / Agentur:

Headware GmbH

Beatriz Dirksen

Dollendorfer Straße 34

53639 Königswinter

b.dirksen(at)headware.de

02244920866

www.headware.de



Datum: 07.12.2016 - 10:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1433459

Anzahl Zeichen: 2085

Kontakt-Informationen:

Firma: Arnold André- The Cigar Company

Ansprechpartner: Jens Schrader

Stadt: Bünde

Telefon: 00495223-163-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 26 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung