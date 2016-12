Kienbaum investiert in Reverse-Recruiting-Marktplatz 4scotty

Mit der strategischen Partnerschaft wird Kienbaum seine Kunden nun auch bei der Suche nach Expertenpositionen in der IT unterstützen. 4scotty kann dank Kienbaum besser IT-Führungskräfte vermitteln.

Bessere Jobs für IT-Experten

(firmenpresse) - Strategische Beteiligung von Kienbaum an Deutschlands führendem Reverse-Recruiting-Marktplatz für IT-Experten 4scotty.com.



Die Personal- und Managementberatung Kienbaum beteiligt sich strategisch am Job-Marktplatz 4scotty, auf dem sich Unternehmen bei IT-Spezialisten bewerben. Damit erweitert Kienbaum seine Expertise, die bisher im klassischen Executive Search von Führungskräften lag, um den neuartigen Reverse-Recruiting-Ansatz für IT-Fachkräfte.



Auch 4scotty profitiert von der mit der Investition verbundene strategische Partnerschaft: Die Kunden von 4scotty können dank der Partnerschaft einfacher offene Stellen für IT-Führungskräfte (CTO/CIOs oder IT-Leiter) besetzen. Kienbaum erweitert im Gegenzug das eigene Leistungsangebot für den IT-Expertenbereich (Softwareentwickler oder Produktmanager) durch die 4scotty-Plattform.

Die Beteiligung folgt der Digitalisierungsstrategie von Kienbaum und ist bisher das größte Investment im Portfolio der dafür geschaffenen Beteiligungstochter Highland Pine Investment GmbH.



Fabian Kienbaum, Geschäftsführender Gesellschafter von Kienbaum sagt: "Mit 4scotty haben wir den idealen Partner für das digital gestützte IT-Recruiting gefunden. Das zukunftsweisende Modell, bei dem sich die Unternehmen direkt bei den Kandidaten bewerben, vereinfacht die Prozesse nicht nur bei der Besetzung von Positionen in der IT. Wir freuen uns darauf, viel voneinander zu lernen und 4scotty beim Wachstum zu unterstützen."



Frank Geßner, Mitgründer und Geschäftsführer von 4scotty, ergänzt: "Mit einem schon so lange am Markt erfolgreichen Beratungsunternehmen wie Kienbaum zusammenarbeiten zu dürfen, ist für uns eine riesen Ehre. Auch unsere Kunden werden von dem umfassenden und integrierten Leistungsangebot von Kienbaum profitieren. Die starke internationale Präsenz von Kienbaum wird zudem unsere Internationalisierung unterstützen. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsamen Projekte."



Über Kienbaum

Kienbaum Consultants International ist eine Personal- und Managementberatung, die den Menschen in den Mittelpunkt ihres Beratungsportfolios stellt. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Menschen in Organisationen zu bewegen und so Veränderungen zum Erfolg zu führen. Kienbaum ist in den Geschäftsfeldern Executive Search, Human Capital Services, Change- und Organisations-Beratung und Kommunikation tätig. Dabei greifen die interdisziplinären Teams auf jahrzehntelange Beratungserfahrung, fundiertes Branchen-Know-how und die anwendungsorientierten wissenschaftlichen Erkenntnisse des Kienbaum-Forschungsinstituts zurück. Kienbaum wurde vor mehr als 70 Jahren in Deutschland gegründet und wird heute als Familien- und Partnerunternehmen geführt. Das Beratungsunternehmen unterhält neben seinem Hauptsitz in Gummersbach Standorte in 18 Ländern auf vier Kontinenten. www.kienbaum.com





Über 4scotty

4scotty.com ist ein Reverse-Job-Marktplatz für alle Berufe rund um die Informationstechnologie. IT-Spezialisten registrieren sich unter Angabe der eigenen Expertise, dem anvisierten Betätigungsfeld sowie der eigenen Gehaltsvorstellung, auf Wunsch auch anonym. Unternehmen haben direkten Zugriff auf die Profile, die auf ihre offenen Stellen passen. Bei Interesse können sich Firmen direkt mit konkreten Job-Angeboten bei den Kandidaten bewerben. Die beidseitige Transparenz bezüglich Gehalt und anderen Rahmenbedingungen vereinfacht und verkürzt den Prozess für beide Seiten. 4scotty wurde 2014 von Frank Geßner und Matthias Schleuthner gegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin. Mehr als 12.000 Kandidaten nutzen bereits 4scotty. Weitere Informationen unter www.4scotty.com.



