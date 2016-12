Die Auswahl an Berufen in der Luftfahrt ist vielfältig

Die Luftfahrt hat viel mehr Berufe zu bieten als nur den des Piloten bzw. Berufsflugzeugführers. Gerade an Land gibt es viele attraktive Berufe im Aviation Business.

(firmenpresse) - Die Faszination vom Fliegen macht den Arbeitsmarkt Luftfahrtbranche für viele junge Menschen attraktiv. Häufig steht dabei der Erwerb der Berufspilotenlizenz an erster Stelle. Wer davon träumt, als Pilot zu arbeiten, muss häufig zunächst einmal 70.000 Euro in die fliegerische Ausbildung investieren. Am Ende steht dann ein Führerschein, aber keine abgeschlossene Berufsausbildung. Diesem Problem hat sich der Studiengang Aviation Business der htw saar angenommen und ein Bachelor-Studium geschaffen, das die fliegerische Ausbildung in ein Studium der technischen Betriebswirtschaftslehre integriert. Innerhalb von 6 Studiensemester können die Studierenden dort sowohl die Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer als auch einen Bachelor-Abschluss erwerben. Informationen hierzu finden Sie auf http://www.wiin-aviation.de/studium-der-luftfahrt/.

Doch auch an Land gibt es zahlreiche interessante Berufe rund um Flugzeuge und die Luftfahrtbranche, die zumindest teilweise auch ohne Hochschulreife ergriffen werden können. Fluggerätelektroniker und Fluggerätmechaniker kümmern sich um technische Belange von Flugzeugen, Bodenstewards sichern den reibungslosen Ablauf am Flughafen ab, Fluglotsen managen den nationalen und internationalen Luftverkehr oder Flugdienstberater / Dispatcher sind in den Prozess der Flugplanung involviert. Wer sich einen Überblick über die vielfältigen Berufsmöglichkeiten im Aviation Business verschaffen möchte, kann sich auf der Website zum Aviation Management - Der Traum vom Fliegen informieren.







HTW SAAR / Prof. Dr. Stefan Georg

Waldhausweg 14, 66123 Saarbrücken

