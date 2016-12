70 Jahre GLORIA Haus und Garten

Die GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH feiert 2017 ihr 70-jähriges Firmenjubiläum. Ausgehend von qualitativ hochwertigen und technisch ausgereiften Sprühgeräten für den Pflanzenschutz und die Pflanzenpflege erstreckt sich das Produktsortiment des Unternehmens über eine Auswahl an innovativen Gartengeräten bis hin zu Sprühgeräte für den professionellen Einsatz in der Reinigung sowie in Industrie und Handwerk. Zum Jubiläum präsentiert GLORIA im kommenden Jahr eine noch nie dagewesene Fülle an innovativen Neuprodukten.

70 Jahre GLORIA Haus und Garten

(firmenpresse) - Startschuss in einem kleinen Gartenhaus in Gütersloh



In einem kleinen Gartenhaus im westfälischen Gütersloh von Heinrich Schulte-Frankenfeld gegründet, beschäftigte sich das Unternehmen von Beginn an mit der Entwicklung von Pflanzenschutzspritzen und Feuerlöschgeräten. Bereits kurze Zeit nach der Gründung, fiel im Jahr 1947 der Startschuss einer erfolgreichen Unternehmensgeschichte im Bereich der Sprühgeräte mit der Produktion des erste GLORIA Handzerstäuber, der mit großem Erfolg verkauft wurde.



Übernahme im Jahr 2005 durch Familie Kress



In den Folgejahren entwickelt sich ein namhaftes Unternehmen mit einem Produktportfolio, welches nebst Sprühgeräte zum Pflanzenschutz und zur Pflanzenpflege über eine Auswahl an innovativen Gartengeräten sowie Sprühgeräte für den professionellen Einsatz in der Reinigung sowie in Industrie und Handwerk verfügt. Seit dem Jahr 2005 steht die GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH im Besitz der Familie Kress, die seit Jahrzehnten Maßstäbe in der grünen Branche setzt. Geschäftsführer Markus Kress, dessen Vater Werner Kress 1961 die Firma Gardena gegründet hatte, fasst das Bestreben des Markenherstellers zusammen: „Die GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH steht für Reaktionsschnelligkeit und Entscheidungsfähigkeit und lebt die Werte eines familien- und innovationsorientierten Unternehmens. Wir denken über den Tellerrand hinaus und sind bestrebt, unseren Kunden hochwertige und ausgereifte Produkte und Serviceleistungen zu präsentieren.“



Von der kabellosen Elektropumpe bis zur multifunktionalen Elektrobürste



Das GLORIA bis heute zu den Innovationstreibern der grünen Branche gehört, zeigen zahlreiche Beispiele der jüngeren Vergangenheit. Im Jahr 2011 präsentierte das Unternehmen untern anderem die kabellose Elektropumpe AutoPump, welche integriert in ein GLORIA Drucksprühgerät ein permanentes Sprühen ohne manuelles Pumpen ermöglicht. Die Elektropumpe erzeugt dabei automatisch den erforderlichen Betriebsdruck im Sprühgerät und regelt während des Arbeitens selbstständig nach.





Nebst Sprühgeräten steht GLORIA seit vielen Jahren für benutzerfreundliche und effektive Gartengeräte. So hat sich die Thermoflamm bio Produktlinie zur umweltschonenden Unkrautbeseitigung ohne den Einsatz chemischer Mittel seit der Produkteinführung im Jahr 2010 im Markt als praktische Alternative etabliert, um störendes Unkraut rund um das Haus zu entfernen.



Pünktlich zum 70-jährigen Jubiläum präsentiert GLORIA zum Start der Gartensaison im Frühjahr 2017 mit dem neuen BrushSystem eine Produktlinie zur Oberflächen- und Fugenreinigung. Insgesamt vier Geräte umfasst das Sortiment: von der effektiven Fugenbürste bis hin zur Bürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung und Pflege verschiedenster Stein- und Holzoberflächen. „Mit den Produkten des BrushSystem möchten wir die Gartenarbeit für unsere Kunden noch komfortabler machen. So bietet die MultiBrush li-on nebst einem kraftvollen Akkubetrieb insgesamt vier verschiedene Wechselaufsätze für unterschiedliche Problemstellungen. Somit kann der Kunde in seinem Garten Stein- und Holzoberflächen reinigen und pflegen sowie Fugen von Moos und Kanten von überstehendem Gras befreien. Und das alles mit einem einzigen Gerät.“ ist Markus Kress überzeugt von seinen Neuprodukten.



Sprühgeräte für den professionellen Einsatz



Neben dem Garten zeigen sich GLORIA Hochleistungssprühgeräte auch in der professionellen Reinigung und in Industrie und Handwerk seit vielen Jahren als zuverlässige Helfer. Gerade im professionellen Einsatz werden an diese Geräte höchste Anforderungen hinsichtlich Qualität, Funktionalität, und Ausstattung gestellt. GLORIA Sprühgeräte finden sich hier unter anderem im Beton- und Baugewerbe bei der Ausbringung von Schalöl, bei der Kfz-Pflege oder der Schädlingsbekämpfung wieder.



Ein Blick in die Zukunft



„Auch in der Zukunft wird es unser Bestreben sein, unseren Kunden technisch ausgereifte Produkte mit einem hohen Anspruch an Design, Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit zur Verfügung zu stellen und mit zeitgemäßen Vertriebskonzepten dem Kunden anzubieten. Hierbei möchten wir es schaffen, weiterhin neue Produktfelder im Bereich des Haus und Gartens, der Industrie oder Reinigung aufzufinden und zu besetzen.“ richtet Markus Kress seinen Blick in die Zukunft. „In den kommenden Jahren, die geprägt sein werden von einer stetig anwachsenden Digitalisierung, soll GLORIA nichts an seinem Reaktionsvermögen und seiner Schnelligkeit einbüßen.“





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.gloriagarten.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Qualität, Handhabung und Design zeichnen die Produkte der GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH aus. Seit 70 Jahren steht der Name GLORIA für qualitativ hochwertige und technisch ausgereifte Sprühgeräte. 1945 im westfälischen Gütersloh gegründet, widmete sich GLORIA von Beginn an konsequent der Entwickung von Pump- und Drucksprühgeräten und innovativen Gartengeräten.

Dies ist eine Pressemitteilung von

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH

Leseranfragen:

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH

Därmannsbusch 7, 58456 Witten

Tel. 02302 700 0

Mail service(at)gloria-garten.com

PresseKontakt / Agentur:

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH

Vertriebs- und Marketingzentrale

Edisonallee 3, 89231 Neu-Ulm

Mail presse(at)gloria-garten.com

Datum: 07.12.2016 - 12:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1433605

Anzahl Zeichen: 5140

Kontakt-Informationen:

Firma: GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH

Ansprechpartner: Alexander Kienborn

Stadt: Witten

Telefon: 02302 700 0



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 74 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung