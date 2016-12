Hypnose CD für Kinder: Selbsthilfe unterm Weihnachtsbaum

Mit hypnotischen Mäusemann-Geschichten bestehen Vier- bis Zehnjährige Herausforderungen in Kindergarten, Schule und Hort - bislang vier CDs veröffentlicht

Friederike Gerling ist auf Kinder-Hypnose spezialisiert

(firmenpresse) - Hypnose tut auch Kindern gut, wenn sie in einer kindgerechten Form durchgeführt wird. Das belegen die Kinder-Hypnose-CDs von Friederike Gerling. Mit der Mäusemann-Reihe hat die international anerkannte Fachhypnotiseurin hypnotische Hörbücher für Kinder von vier bis zehn Jahren aufgenommen, die wichtige Themen für diese Altersgruppe behandeln: Zappelphillip-Symptom, Verdacht auf ADHS, Ängste vor der Schule, Konzentrationsschwäche, Selbstbewusstsein.

Das Besondere der Kinder-Hypnose: Die CDs liegen nicht nach einmaligem Hören in der Ecke, sondern werden von den Kindern immer wieder verlangt und neu gehört. Das hängt mit dem interaktiven Ansatz der Texte zusammen, so Friederike Gerling. Die Mutter von vier Kindern hat eine Spezialausbildung in Kinderhypnose. Die kleinen Zuhörer werden aktiv in die Geschichten als handelnde Protagonisten einbezogen, sie sind der beste Freund des Mäusemanns.

Das Szenario: Der Mäusemann lebt in einer idyllischen Welt, deren Dreh- und Angelpunkt die gemütliche Küche von Mama Mäusemann ist. Doch selbst dort gibt es mal Probleme. Für die Lösungen ist der Herr Maulwurf zuständig. Der Mäusemann kennt den geheimen Zugang in dessen unterirdische Welt.

Selbst zuvor skeptische Eltern sind von der Wirkung der Hypnose-CDs für Kinder überzeugt:

Klasse für Kinder in den ersten Schulklassen. Meine Kinder lieben den Mäusemann. Und auch diese CD. Es ist interessant zu beobachten, wie sie die Geschichte immer wieder hören wollen. Mein Jüngster ist im Hort und hatte anfangs Schwierigkeiten, dorthin zu gehen. Auch dank der Maschinenhexe ist er jetzt viel selbstsicherer. Toll! Karin W.

Diese CDs vom Mäusemann lassen das Kind in eine andere Welt abtauchen. Sie sind sehr liebevoll gestaltet. Die Stimme der Sprecherin klingt sehr sympathisch.

Es wäre schön, wenn noch mehr Geschichten vom Mäusemann erscheinen würden. Meiner Tochter helfen sie sehr beim Einschlafen. Yasmin W.

Unsere Kinder lieben die CD und hören sie jeden Abend, und man merkt schon die ersten Verbesserungen. Gertrud B.

Sehr beruhigend! Meine 2 Jungs (7 und 10) und auch ich finden die CD sehr beruhigend. Ich habe sie bisher noch gar nicht richtig zu Ende hören können, da ich immer schon vorher weggedöst bin. ;-) Somit erfüllt sie also ihren Zweck! J.B.

Genial! Claudia H.

Wunderbare CD. Corinna P.

Meine Kinder lieben die CD. Die Geschichte ist spannend und interaktiv zugleich. Sanft werden die Hörer in einen hypnotischen Zustand versetzt, ohne es zu merken. Die Technik der Konzentration ist leicht für das Kind in der Schule anwendbar, ohne dass jemand anderes etwas merkt. Die Stimme von Frau Gerling ist sehr angenehm. Die CD ist sehr zu empfehlen! Ute G.

Erste Erfolge sind sowohl in der Schule als auch zu Hause sichtbar. Anita G.

Vielen fragen sich dennoch, ob Hypnose für Kinder überhaupt geeignet sei.

Dazu Friederike Gerling, mit 10000 Sitzungen eine der erfahrenen Fachhypnotiseure Deutschlands: Hypnose ist dann für Kinder gut geeignet, wenn sie kindgerecht gemacht ist. Kinder-Hypnose unterscheidet sich von Erwachsenenhypnose, dafür gibt es entsprechende Fachausbildungen. Kinder bedürfen in der Regel keiner ausdrücklichen Induktion, um in Trance geleitet zu werden. Sie befinden sich ohnehin sehr oft in einem tranceähnlichen Zustand.

Inzwischen empfehlen immer mehr Kinderärzte und Jugendpsychologen bei sanften (Vor-)Formen von ADHS oder zur Steigerung des SelbstbewusstseinsKinder-Hypnose IHvV therapiebegleitende Medien, vor allem in Berlin und Brandenburg konkret die Mäusemann-CDs.

Friederike Gerling gründete das Institut für Hypnose und verwandte Verfahren in Frankreich, ehe sie 2008 zurück ins Umfeld ihrer Heimat zog. Inzwischen arbeitet sie mit fünf Kolleginnen und Kollegen in Neuruppin. Die ehemalige Journalistin und Mutter von vier Kinder kam aufgrund eines eigenen Schicksalsschlags zur Hypnose, ließ sich in der Schweiz ausbilden und ist spezialisiert auf Kinder, Hochsensible und Intensivbehandlungen mit Hypnose. Kinder-Hypnose CDs von Friederike Gerling





