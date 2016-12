Traumreise in die Dominikanischen Republik nach Bayahibe zu gewinnen

(firmenpresse) - La Romana / Bayahibe, Dominikanische Republik - Bis zum 28. Februar 2017 läuft das Urlaubs-Giveaway Online-Gewinnspiel, das SeavisTours im Wert von 2.350 Euro auslobt: Wer hat noch nicht von einer Traumreise in die Dominikanische Republik geträumt? Jetzt kann man sie gewinnen. Ein große Auswahl an All Inklusive-Ressorts mit Komfort und Luxus, dazu endlose Traumstrände, karibische Sonne das ganze Jahr, eine tropisch-üppige Flora und Fauna - verbunden mit der Herzlichkeit der Dominikaner und dem einzigartigen karibischen Lebensgefühl - machen die Dominikanische Republik zu einem Sehnsuchtsort für viele deutsche Urlauber.

Besonders Punta Cana mit seinen exklusiven Hotel-Ressorts und den kilometerlangen Palmenstränden hat in Deutschland das Bild der Dominikanischen Republik als traumhaft schönes Reiseland geprägt. Zunehmender Beliebtheit bei Touristen erfreut sich in den letzten Jahren der lebendige und quirlige Ort Bayahibe mit seinem karibischen Charme und gepflegten Hotelstränden in Dominicus. Der Fischerhafen von Bayahibe ist auch Ausgangspunkt für Bootsausflüge in den Nationalpark "Parque Nacional del Este". Zu den beliebtesten Ausflügen gehört eine Bootsfahrt zur Trauminsel Saona mit seinen schneeweißen Stränden am warmen karibischen Meer, Schnorchelgründen und unberührten Palmenwäldern. Ökotouren auf die Insel aus purem Korallenkalk hat SeavisTours in Bayahibe im Ausflugsprogramm. Der niederländische Ausflugsanbieter hat sich mit seinem individuellen und nachhaltigen Ausflugsangebot für kleine Gruppen ein Top-Ranking auf TripAdvisor und HolidayCheck erarbeitet und weit über 2000 Bewertungen von Ausflugsgästen.

Karibischer Traum mit Urlaubsreise im Wert von 2.350 Euro zu gewinnen

Als Dankeschön für so viel positive Resonanz lobt SeavisTours Bayahibe auf seinen Onlinekanälen ein Gewinnspiel für eine Traumreise in Dominikanische Republik aus: Mit der Teilnahme am SeavisTours Urlaubs-Giveaway Wettbewerb erhält jeder Teilnehmer die Gewinnchance einen kostenlosen Urlaub im Wert von 2.350 Euro im Urlaubsparadies Bayahibe zu gewinnen. Teilnehmer können sich mit dem Ausfüllen eines Formulars für das Gewinnspiel registrieren. Der Urlaub für zwei Personen beinhaltet Hin- und Rückflüge, Flughafen-Transfers zum Hotel, alle Unterkünfte und Mahlzeiten im Urlaubsort Bayahibe, Wassersportangebote, Trinkgelder sowie Hotelgebühren. Dazu gibt es ein Special-Ausflugspaket des Ökotour-Ausflugsanbieters SeavisTours.

Der Gewinner des Traumurlaubs wird am 28. Februar 2017 ausgelost. Die persönlichen Gewinnchancen lassen sich mit Social Media-Postings verbessern. Teilnahmebedingen, Terms und Conditions sowie weitere Informationen zum Gewinnspiel auf http://www.seavisbayahibe.com/contest/de/contest1.html

YouTube-Video Saona Crusoe VIP Tour: http:www.youtube.com/watch?v=FpOJ8EF1064

Über SeavisTours:

SeavisTours wurde 1999 in Bayahibe in der Dominikanischen Republik gegründet und ist ein voll lizenzierter Incoming-Reiseveranstalter und ein von AIDA genehmigter Touranbieter. Seit Dezember 2008 steht die Agentur unter der Leitung der niederländischen Tourismusexperten Marion und Sander Tilanus. SeavisTours bietet folgende Leistungen an: Flughafen-Transfers, Hotelreservierungen, allgemeine Services sowie die Ausflüge in kleinen Gruppen. Die Touren kombinieren einmalige Naturerlebnisse mit dominikanischer Kultur an authentischen Plätzen. Europäische Qualitätsansprüche und Service, deutschsprachige Reiseleitung sowie hohe Sicherheitsstandards zu dominikanischen Preisen bringen Top-Bewertungen von zufriedenen Kunden auf Tripadvisor und HolidayCheck. Austausch auf der dt. Facebook-Seite Dominikanische Republik24 oder in Englisch auf SeavisTours. Das Ausflugsangebot ist vorab online buchbar auf www.seavisbayahibe.com/Welcome_d.htm

Kontakt Informationen:

SeavisTours

Herr Udo Vogt

Ansprechpartner für Deutschland, Österreich, Schweiz

Calle Eladia No. 4

RD-22000 Bayahibe/Dominicus

Telefon:+49 (0) 9131 9270093

seavistours_de(at)gmx.de

http://www.seavisbayahibe.com/Welcome_d.htm





Über SeavisTours:

