Treutlein: Edle Innenarchitektur meets edle Webseite

Der weit über die Grenzen Deutschlands bekannte Innenarchitekt und Inneneinrichter Patrick Treutlein wartet seit Kurzem mit einer neueingerichteten Webseite auf, die die Philosophie des Interior Design by Treutlein porträtiert, Showroom und Manufaktur vorstellt und die Objekt- sowie Privatreferenzen in den Vordergrund rückt.

Die neue Webseite von Treutlein Interior

(firmenpresse) - Jemand, der ungewöhnliche, hochgradig ästhetische Konzepte der Inneneinrichtung entwirft. Jemand, der Tag für Tag den Blick für das Besondere unter Beweis stellt. Jemand, der Räumen Leben einhaucht und eine Persönlichkeit verleiht. So jemand möchte sein Schaffen auch auf einer Webseite dargestellt wissen, die in eine ebensolche Richtung geht.



Dies ist Interior Designer Patrick Treutlein nun mit dem Relaunch seiner Webseite patrick-treutlein.de gelungen. Hier wurde nicht nur eine neues (Web-) Design und ein neuer Look geschaffen, sondern die ganze Welt der Innenarchitektur by Treutlein für den Webseitenbesucher eröffnet.



Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und Filme? Erst recht! Getreu dieses Ansatzes führen zahlreiche Bewegtbilder den Interessenten durch die einzelnen Arbeitsbereiche Treutleins und seines Teams. Vor allem aber ziehen sie in ihren Bann und schaffen Stimmungen sowie Emotionen - genau, wie es das Interior Design von Treutlein immer wieder tut.



Webseitenbesucher tauchen ein die Manufaktur und dem kreativen Wirken der Polsterer, Schreiner und des Nähateliers. Sie finden sich wieder mitten im Showroom - im realen Leben in Meerbusch nahe Düsseldorf beheimatet. Und sie wandern durch zahlreiche Referenzen - Wohnungen, Häuser, Penthouse-Etagen oder Townhouses, die Treutlein mit seiner Inneneinrichtung gestaltet hat.



So entwickelt sich auf der neuen Webseite das, was auch Anspruch und Ziel des Interior Design von Treutlein ist: die perfekte Harmonie, das Zusammenspiel der einzelnen Elemente.



Erleben Sie es selbst und entdecken Sie die Faszination von Treutlein und seiner Welten der Inneneinrichtung / Innenarchitektur!







Patrick Treutlein und sein Team kreieren innovative Raumgestaltung: Von einzelnen dekorativen Wohnaacessoires, von Treutlein persönlich entworfen und in der eigenen Manufaktur als Unikate realisiert, bis zu kompletten Innneneinrichtungen. Ästhetik aus Formen, Farben, Materialien und Texturen. Patrick Treutlein wurde für sein Schaffen schon 2011 zum "Inneneinrichter des Jahres" gekürt.

Patrick Treutlein Interior

07.12.2016

