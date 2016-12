Konfliktlösung zum Festpreis und ohne Versicherungsbindung

(ots) - Neues Konfliktberatungs- und Mediationsangebot

der ARAG Service Center GmbH



Wer in einen Konflikt gerät, braucht schnelle Hilfe. Vor allem

wenn er keine Rechtsschutz-Versicherung hat. Der ARAG Konzern

beschreitet nun bei der außergerichtlichen Konfliktlösung Neuland und

bietet erstmals im Markt zwei eigenständige Konfliktlösungsbausteine

zu Festpreisen und ohne Versicherungsbindung an. Die telefonische

Konfliktberatung für einmalig 39 Euro verschafft einen umfassenden

Überblick zur bestehenden Konfliktsituation und zu möglichen

Lösungswegen. Wer sich für eine telefonische Mediation zur

Streitbeilegung entscheidet, zahlt für diese einmalig 249 Euro. Beide

Angebote können direkt online unter www.arag-streitschlichter.de

gebucht werden. Die Konfliktberatung und die Mediationsleistung

erfolgen über die erfahrenen TÜV-zertifizierten Mediatoren der ARAG

Service Center GmbH.



Telefonische Konfliktberatung



Bei der telefonischen Konfliktberatung steht die unabhängige

Rundum-Analyse zur bestehenden Auseinandersetzung im Mittelpunkt. Der

Hilfesuchende bespricht sein Problem mit einem geschulten

Konfliktberater und erarbeitet mit ihm gemeinsam passende

Handlungsmöglichkeiten. "Im Idealfall kann der Kunde dank der

Ratschläge des Experten den Konflikt eigenständig lösen", erläutert

Nicole Vogelsberger, Abteilungsleiterin des Mediatorenteams bei der

ARAG Service Center GmbH. Natürlich werden dem Hilfesuchenden auch

geeignete weiterführende Optionen aufgezeigt - beispielsweise die

Hinzuziehung eines Anwalts oder in passenden Fällen die Einschaltung

eines Mediators.



Telefonische Mediation



Wünscht der Kunde im Anschluss an die Konfliktberatung die

Unterstützung eines Mediators, kann er direkt zum Festpreis eine

telefonische Mediation buchen. Der Festpreis von einmalig 249 Euro



reduziert sich durch Anrechnung der vorherigen Konfliktberatung auf

210 Euro. Natürlich kann die telefonische Mediation auch direkt und

ohne vorherige Konfliktberatung zum Festpreis in Anspruch genommen

werden.



Der Mediator der ARAG Service Center GmbH fungiert im Konflikt als

neutraler Dritter und nimmt eine vermittelnde, allparteiliche Rolle

ein. Dabei klärt er zuerst mit beiden Parteien, welche Themen es zu

regeln gilt und welche Interessen die Konfliktparteien haben. Er

unterstützt dabei die Beteiligten, ihre jeweiligen Interessen und

Bedürfnisse zu artikulieren und auszutauschen - und letztlich

gemeinsam eine eigene verbindliche Lösung zu entwickeln. "Aus unserer

Praxis wissen wir, dass solche einvernehmlichen Lösungen aus einer

Mediation oftmals für die Beteiligten zufriedenstellender und

nachhaltiger sind als beispielsweise die nach einer

Auseinandersetzung vor Gericht", erläutert Nicole Vogelsberger.



Mit den beiden im Markt neuen Festpreis-Konfliktlösungsbausteinen

- telefonische Konfliktberatung und telefonische Mediation - bietet

der ARAG Konzern über die ARAG Service Center GmbH die Möglichkeit,

Konflikte zu überschaubaren Kosten und ohne großen Aufwand zu lösen.

"So findet die Konfliktbeilegung im Rahmen von Mediation nach unserer

Erfahrung schon nach zwei bis drei Gesprächen statt und dauert im

Schnitt nur 14 Tage", unterstreicht Nicole Vogelsberger. Ein weiteres

wichtiges Plus von Mediationsverfahren: Wenn die Beteiligten

gemeinsam einvernehmlich und konstruktiv eine Lösung erarbeitet

haben, ist es kein Problem, sich danach noch in die Augen zu sehen

und weiterhin persönliche Beziehungen aufrechtzuerhalten. Dies ist

etwa für das Miteinander im Job oder auch in der Nachbarschaft von

großer Bedeutung.



Einfache Buchung, professionelle Leistung



Sowohl die einmalige telefonische Konfliktberatung als auch die

telefonische Mediation können ganz einfach auf

www.arag-streitschlichter.de unter Angabe des Wunschtermins gebucht

und auch direkt online bezahlt werden. Der Konfliktberater

beziehungsweise Mediator meldet sich dann zum gewünschten Zeitpunkt

unter den angegebenen Kontaktdaten. Alle Mediatoren der ARAG Service

Center GmbH sind speziell ausgebildet und erfüllen hohe

Qualitätskriterien.







