Von der fiebrigen Erde, selbstfahrenden Autos und Reden ohne Worte / Neue Staffel "ERDE AN ZUKUNFT" ab 10. Dezember bei KiKA

(ots) - Kleine lustige Bilder, sogenannte Emojis, gehören

heute fast schon standardmäßig in E-Mails und Kurznachrichten.

Augenzwinkernd, weinend oder lachend geben sie dem Empfänger einen

Hinweis auf den Gemütszustand des Schreibers. Ist unsere

Schriftsprache bald ersetzbar, wenn man so viel nur mit Bildern sagen

kann? Ab 10. Dezember geht Moderator Felix Seibert-Daiker diesen und

weiteren spannenden Fragen unsere Zukunft betreffend in neuen Folgen

"ERDE AN ZUKUNFT" immer samstags um 20:00 Uhr bei KiKA nach.



"ERDE AN ZUKUNFT" - Die Gletscher schmelzen, denn die Erde hat

Fieber! (10. Dezember 2016) Gletscher gelten als das

Fieberthermometer der Erde. Sie zeigen an, dass die Erde Fieber hat,

denn eine Veränderung lässt sich mit Sicherheit auf die Erderwärmung

zurückführen: Das polare Eis und die Gebirgsgletscher schmelzen. In

den Alpen ist im vergangenen Jahrhundert die Hälfte des

Gletschereises geschmolzen - genug, um alle Seen der Schweiz zu

füllen. Felix zeigt anhand der Gletscherschmelze, wie der Klimawandel

voranschreitet und wie wichtig die Gletscher für uns sind.



"ERDE AN ZUKUNFT" - Autonome Fahrzeuge: Mobilität für jedermann?

(17. Dezember 2016) Gehören selbstfahrende Fahrzeuge zu einer weit

entfernten Zukunft, oder sind sie schon bald alltägliche Realität?

Können sich Menschen demnächst von ihrem Auto herumkutschieren

lassen? Das könnte viele Vorteile haben: Weniger Unfälle - und

Menschen, die bisher vom automobilen Straßenverkehr ausgeschlossen

sind, hätten dann die Chance ohne Begleitung unterwegs zu sein: auch

Kinder und Jugendliche, die noch keinen Führerschein besitzen. Ist

das AutoNOmobil das Verkehrsmittel der Zukunft für jedermann?



"ERDE AN ZUKUNFT" - Biotechnik: Lernen von der Natur! (7. Januar

2017) Über Millionen Jahre hat die Natur immer einzigartige Lösungen

für alle Lebensbereiche gefunden. Jedes Lebewesen passt sich an sein



Umfeld an, die Fische an das Leben im Wasser oder Eidechsen ans

Klettern an steilen Felswänden. Auch unsere Forschung kann davon

profitieren: Warum ist Spinnenseide so unglaublich robust und sind

Insekten so extrem widerstandsfähig? Warum wachsen manchen Tieren

verlorene Gliedmaßen einfach nach? Felix geht der Natur auf die Spur.



"ERDE AN ZUKUNFT" - Reden nur mit Bildern: Die Sprache der

Zukunft? (14. Januar 2017) Wer braucht denn noch echte Worte, wenn

sich Vieles auch mit ausdrucksvollen Bildern sagen lässt? Emojis

erobern die Welt. Fast jeder benutzt sie und meint ihre Bedeutung zu

kennen. Aber sind Emojis wirklich in der Lage, Gefühle zu

transportieren - so ganz ohne Worte? Ist die Vielfalt der Sprache

überhaupt ersetzbar? Oder verwirren uns Emojis eher nur? Und

überhaupt: Wie viele Bilder braucht man eigentlich, um wirklich

darstellen zu können, was man möchte?



"ERDE AN ZUKUNFT" - Roboter im Alltag der Zukunft (21. Januar

2017) Roboter sind auf dem Vormarsch. Acht von zehn Menschen wünschen

sich heute schon einen Serviceroboter für lästige Arbeiten zu Hause.

Forscher schätzen, dass wir es bald ganz normal finden, von Robotern

umgeben zu sein. Roboter in Fabriken, in Krankenhäusern, beim

Betreuen älterer Menschen oder als Shopping-Helfer im Supermarkt. Die

Maschinen können dann sprechen und hören, selbst lernen und ganz

allein reagieren. Sie machen ihre eigenen Erfahrungen und können

unsere Gefühle erkennen. Werden sie wirklich unsere Freunde im

Alltag? Oder ist das alles eher ein schlechter Traum?



"ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA) widmet sich den Fragestellungen rund um

nachhaltiges Handeln. Kinder werden über zahlreiche Onlineangebote

auf erde-an-zukunft.de am Programm beteiligt und zum Mitdenken und

Austauschen animiert.



Das Magazin ist eine Produktion der tvision im Auftrag des

Kinderkanals von ARD und ZDF. Thomas Miles zeichnet für das Format

verantwortlich. Das Wissensmagazin ist immer samstags um 20:00 Uhr

bei KiKA zu sehen.







