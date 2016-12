Die besten Apps für die Weihnachtszeit (FOTO)

Vom stressfreien Weihnachtsmarktbesuch über die richtige

Geschenkauswahl bis zum vorweihnachtlichen Kurzurlaub - mit den

richtigen Apps auf dem Smartphone kann man sich auf die

Weihnachtszeit einstimmen und wichtige Aufgaben stressfrei erledigen.

Hier sind sieben hilfreiche Apps, die die Weihnachtszeit versüßen und

vereinfachen.



1. Santa Tracker - Mit Santa um die Welt reisen



Googles Santra Tracker ist schon eine Weihnachtstradition:

Jährlich wird der Google-Santa ab dem 1. Dezember auf die Reise

geschickt und soll die Wartezeit bis zu Heiligabend verkürzen. Der

liebevoll animierte Adventskalender öffnet jeden Tag ein Türchen,

hinter dem sich Spiele, Geschichten und Videos verbergen. An

Heiligabend kann man den Weihnachtsmann dann per Google Maps auf

seiner Reise um die Welt begleiten. Kostenlos erhältlich für:



- Android: http://bit.ly/2h5A7zj

- oder spielbar mit jedem Browser: http://bit.ly/2h5A0ni



2. Plätzchen backen



Das Schönste an der Vorweihnachtszeit sind eindeutig Kekse,

Glühwein und Punsch. Wem für die Weihnachtsbäckerei noch die

passenden Rezepte fehlen, der findet in dieser App genügend

Inspiration, um sich die Vorweihnachtszeit mit Plätzchen zu versüßen.

Schritt für Schritt wird das Rezept angezeigt, sodass wirklich jeder

mit der Anleitung zurecht kommt. Hilfreich ist zudem die Abstimmung

der Vorrats- und Zutatenliste: Auf der Vorratsliste kann eingetragen

werden, was bereits an Zutaten zu Hause vorhanden ist, sodass die App

die noch fehlenden Lebensmittel darauf abstimmen oder alternativ

gleich ein Rezept vorschlagen kann, für das man gar nicht erst zum

Einkaufen vor die Tür muss. Kostenlos erhältlich für:



- Android: http://bit.ly/2hg4Qud

- Eine iOs-Alternative gibt es hier: http://bit.ly/2h1W5AA



3. Zenly - Mit Freunden zum Glühwein verabreden und sie auch



finden



Nach der Arbeit oder Uni noch spontan auf einen Glühwein mit

Freunden verabreden? Mit der App Zenly geht das ganz einfach: Sie

vernetzt unkompliziert Freunde und Familie und macht auf einen Blick

sichtbar, wer sich wo aufhält. Die App zeigt präzise den Standort des

jeweiligen Freundes an, bietet eine Chatfunktion und navigiert auf

dem schnellsten Weg zum nächsten (Glühwein-) Treffen. Selbst auf

vollen Weihnachtsmärkten funktioniert die Ortungsfunktion gut, sodass

man einfach dazustoßen kann und sich auch im Getümmel wiederfindet.

Pluspunkt: Die App verbraucht - anders als viele andere Ortungsapps -

kaum Akku und ist so den ganzen Abend lang nutzbar. Kostenlos

erhältlich für:



- iOs: http://apple.co/1XsFsOY

- Android: http://bit.ly/1TPP28O



4. Locafox - Geschenke online finden und lokal kaufen



Das richtige Geschenk online entdeckt, aber die Lieferzeit ist zu

lang? Oder will man das Produkt vor dem Kauf doch lieber einmal in

den Händen halten? Locafox ist eine lokale Online-Shopping-Plattform,

die das Sortiment der Geschäfte in der eigenen Umgebung anzeigt. So

kann man nach Produkten suchen, online Preise vergleichen und

schauen, wo das gewünschte Geschenk vorrätig ist, um es anschließend

lokal im Geschäft zu kaufen. Vorteil: Über die App lässt sich der

Artikel im Laden reservieren und später abholen. Kostenlos erhältlich

für:



- iOs: http://apple.co/2g9RKd1

- Android:http://bit.ly/1lL356u



5. Joidy - Geschenke verschicken per Whatsapp



Wer zu Weihnachten nicht bei seinen Liebsten sein kann, sie aber

trotzdem auf persönliche Art und Weise beschenken möchte, kann über

Joidy digital bescheren. Die Berliner App verschickt Geschenke per

WhatsApp, Facebook, E-Mail und Co. versehen mit einer persönlichen

Video-, Audio- oder Textnachricht. Eine physische Adresse ist nicht

nötig, um die Geschenke zu übermitteln: Der Beschenkte entscheidet

nach Erhalt der Überraschung selbst, wann und wohin das Geschenk

geliefert werden soll. Zudem bietet die App einen praktischen

Geschenkeguide, der auch bei fehlender Idee zum richtigen Geschenk

inspiriert. Kostenlos erhältlich für:



- iOs: http://apple.co/2hg118n

- Android: http://bit.ly/2gjxR6r



6. vysh.me - Wunschzettel-App



Schon wieder nicht das Richtige zu Weihnachten bekommen? Der

digitale Wunschzettel vysh ändert das: Einfach über den "Wünsch mir

was "-Button im Browser einen Wunsch speichern, den man online

entdeckt hat, oder ein Foto vom gewünschten Gegenstand per App auf

den Wunschzettel laden. Dieser kann dann mit Freunden und Familie

geteilt werden. Praktisch: Wenn jemand einen der Wünsche erfüllen

möchte, kann er das Geschenk als "geschenkt" markieren, sodass andere

Freunde nicht dasselbe aussuchen - natürlich ohne den

Wunschzettelbesitzer darüber zu informieren. Kostenlos erhältlich

für:



- iOs: http://apple.co/2h23yzt

- Android: http://bit.ly/2h5kLsg



7. momondo - Raus aus dem Weihnachtsstress



Wem die Vorweihnachtszeit zu stressig ist, der findet über den

momondo Trip Finder unkompliziert spontane Reiseziele. Über die

Filtereinstellungen lassen sich beispielsweise die Art des Urlaubs -

etwa Strand-, Ski- oder Städtetrip -, das eigene Budget und der

Reisezeitraum einstellen und so verfügbare Reisen buchen. Perfekt für

alle, die einfach mal raus wollen - egal wohin. Kostenlos erhältlich

für:



- iOs: http://apple.co/2gBCCWJ

- Android: http://bit.ly/1AxyoaZ







