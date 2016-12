Infotecs wird MobileIron Technologiepartner und integriert in dasÖkosystem des EMM Herstellers

(PresseBox) - Infotecs, international agierender Cyber-Security- und Threat-Intelligence Anbieter, ist ab sofort Technologiepartner im Ökosystem von MobileIron, dem führenden Anbieter im Bereich Enterprise Mobility Management (EMM). Ab sofort kann die mobile Verschlüsselungslösung ViPNet Mobile Security in das MobileIron EMM System integriert werden.

Smartphones und Tablets sind längst im Unternehmensalltag angekommen. Es stellt sich nicht mehr die Frage, ob, sondern vielmehr danach, wie mobile Endgeräte in das Unternehmensnetzwerk integriert werden können. Dafür ist eine EMM Lösung für die effiziente sowie einfach und schnell umsetzbare Verwaltung der Mobilgeräte unerlässlich. Zum anderen spielen die IT-Sicherheit und der Schutz der sensiblen Geschäftskommunikation entscheidende Rollen.

MobileIron und Infotecs kommen diesem Anliegen nun nach, indem die beiden Unternehmen eine Technologiepartnerschaft eingehen. Ab sofort unterstützt die mobile Lösung ViPNet Mobile Security von Infotecs die Verwaltung von Clients für mobile Plattformen mithilfe des EMM Systems von MobileIron. Im aktuellen 2016 "Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management Suites" ist MobileIron der einzige Stand-Alone Anbieter unter den führenden Herstellern für EMM Lösungen.

Im Marketplace von MobileIron finden interessierte Kunden die mobile Lösung ViPNet Mobile Security unter http://marketplace.mobileiron.com/listing/vipnet%20mobile%20security. ViPNet Mobile Security ermöglicht eine sichere, verschlüsselte Mobilkommunikation auf Enterprise-Niveau. Dabei erfolgt der gesamte Informationsaustausch (Sprach-/Videoanrufe, Chat, Datenaustausch) über einen geschützten Kanal, ohne unkontrollierte Vermittlungsserver Dritter im Internet zu verwenden. Die Lösung gewährt den höchstmöglichen Grad an Sicherheit und schafft die Freiheit und Flexibilität, an jedem Ort zu arbeiten. Seamless Connection & Always-On sind Key-Features der Technologie.



?Für eine erfolgreiche Integration mobiler Endgeräte in den Geschäftsalltag benötigen Unternehmen die passenden Enterprise Mobility Lösungen, eine ganzheitliche Strategie sowie zuverlässige Technologiepartner?, erklärt Stratos Komotoglou, Senior Manager EMEA Product- & Field Marketing bei MobileIron. ?Mit Infotecs haben wir einen kompetenten Spezialisten gefunden, welcher unseren Kunden zusätzliches Know-how im Bereich IT-Security und Verschlüsselung anbieten kann.?

Josef Waclaw, CEO der Infotecs GmbH fügt hinzu: ?Im Enterprise Mobility Management gehört MobileIron seit mehreren Jahren zu den Marktführern. Wir sind stolz, einen wichtigen Player dieser Branche als Technologiepartner gewonnen zu haben.?

Über MobileIron

MobileIron (NASDAQ: MOBL) bietet Unternehmen weltweit die sichere Grundlage, Mobile First Organisationen zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.mobileiron.com.



Als erfahrener Spezialist software-basierter VPN-Lösungen entwickelte Infotecs seit 1991 die Peer to Peer ViPNet Technologie, um mehr Sicherheit, Flexibilität und Effizienz als IPSec oder andere standardbasierte VPN-Produkte bieten zu können. Als einzige VPN-Lösung unterstützt ViPNet echte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Mehr als 1.000.000 Endgeräte, Firmenstandorte und Server konnten bisher mithilfe von ViPNet sicher miteinander verbunden werden - unterstützt durch ein erstklassiges IT-Entwicklungs- und Support-Team. Unsere Lösungen wurden für die härtesten Anforderungen an die IT-Sicherheit konzipiert und bieten zuverlässigen, flexiblen sowie effektiven Schutz. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.infotecs.de.

Twitter: twitter.com/InfotecsDeutsch

Facebook: www.facebook.com/InfotecsGmbH

Xing: www.xing.com/companies/infotecsinternetsecuritysoftwaregmbh

Google+: plus.google.com/+InfotecsDe/

LinkedIn: www.linkedin.com/company/infotecs-internet-security-software-gmbh





