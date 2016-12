Treffen des OSZE-Ministerrats in Hamburg und Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin

(ots) - In den Hamburger Messehallen treffen sich 57

Außenminister zu einer Konferenz der Organisation für Sicherheit und

Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Im Mittelpunkt der Beratungen stehen

die Bemühungen der OSZE zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine

und die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus. Besprochen

wird auch die Rolle der OSZE bei Konfliktprävention und -nachsorge.

phoenix begleitet das Treffen ab 8.30 Uhr und überträgt sowohl die

Ankunft am Morgen als auch die Abschlusskonferenz mit dem deutschen

Außenminister Frank-Walter Steinmeier am Nachmittag live.



In Berlin kommen die Ministerpräsidenten der Länder zusammen, um

über die Bund-Länder-Finanzbeziehungen zu sprechen. Im Oktober haben

sich die Bundesregierung und die 16 Landesregierungen auf ein neues

Finanzausgleichssystem ab 2020 geeinigt. Für 14 Uhr wird eine

Pressekonferenz mit Erwin Sellering (SPD), Ministerpräsident von

Mecklenburg-Vorpommern, und Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident

Sachsen-Anhalt erwartet, phoenix überträgt live. Anschließend werden

sich die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

beraten und eine gemeinsame Pressekonferenz geben.



Kommentare zur Pressemitteilung