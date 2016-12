Voluntis erhält erste Zulassung der FDA und CE-Kennzeichnung für Insulia®, einer digitalen Anwendung zur Unterstützung von Patienten mit Typ-2-Diabetes, die mit Basalinsulin behandelt werden

(ots) - Voluntis,

ein Wegbereiter bei therapeutischer Begleitsoftware, die Patienten

zur eigenen Überwachung chronischer Krankheiten befähigt, hat die

510(k) Zulassung der FDA und die CE-Kennzeichnung für Insulia®

erhalten. Diese erste weltweite digitale Lösung ihrer Klasse

unterstützt die wirksame Überwachung von Patienten mit

Typ-2-Diabetes, die mit Basalinsulin behandelt werden.



Diabetes ist eine chronische Krankheit, die sich in einem hohen

Blutzuckerniveau manifestiert, das durch unzureichende Produktion

oder Verwendung von Insulin hervorgerufen wird. Fast 30 Millionen

Amerikaner und 400 Millionen Menschen weltweit haben Diabetes.

Neunzig Prozent dieser Menschen haben Typ-2-Diabetes und sie werden

sehr oft mit Basalinsulin behandelt. Trotz der Verabreichung

wirksamer Arzneimittel erzielt mehr als die Hälfte von ihnen nicht

die empfohlenen Werte bei glykämischer Kontrolle. Maßgeblich tragen

dazu die Herausforderungen bei Insulininitiierung und -titration bei.

Aufgrund der Komplikationen in Zusammenhang mit Diabetes liegen die

jährlichen Kosten in den USA bei $ 300 Milliarden. Die Optimierung

der Medikamententreue zählt dabei zu den effizientesten Möglichkeiten

der Kontrolle der Krankheitskosten. In den USA schätzt man das

Kosteneinsparungspotenzial auf $ 4.6901 pro Patient und Jahr.



Insulia® Diabetes Management Companion ist ein

verschreibungspflichtiges medizinisches Gerät, das Patienten

Empfehlungen zur Insulindosierung und erzieherische

Coaching-Mitteilungen als Reaktion auf Blutzuckerwerte und andere,

mit Diabetes verbundene Daten bietet. Insulia® unterstützt eine große

Vielfalt an Konfigurationen für Behandlungspläne und evidenzbasierten

Anpassungsvorgaben, die in der routinemäßigen klinischen Praxis



Anwendung finden. Zuerst müssen Kliniker einen personalisierten

Behandlungsplan erstellen, der auf dem Patientenprofil, der

Insulinverschreibung und den Blutzuckerzielen aufbaut. Dieser

ermöglicht es dann Insulia®, dem Patienten die erforderlichen

Dosierungsempfehlungen bereitzustellen. Der Algorithmus für die

Dosierungsanpassung ist in die Anwendung eingebettet und der Patient

kann über ein Internetportal oder iOS- bzw. Android-Smartphones oder

-Tablets darauf zugreifen. Die Patientendaten werden automatisch mit

dem Gesundheitsteam geteilt, das den Fortschritt des Patienten in

Richtung des geplanten Ziels dank maßgeschneiderter

Benachrichtigungen überwachen kann. Damit können die

Leistungserbringer äußerst personalisierte Telemedizinsevices

anbieten, die weltweit in zunehmendem Umfang von den Zahlern

unterstützt werden.



"Typ 2 Diabetes ist eine komplexe Erkrankung, besonders bei

Menschen, die zu Insulintherapie gewechselt haben. Die Eigenkontrolle

von Blutzucker und die eigene Überwachung von Insulindosen sind für

die meisten Patienten umständlich und herausfordernd. Daher könnte

der Einsatz neuer und zuverlässiger Technologien zur Unterstützung

von Patienten bei der sicheren Überwachung der Insulindosierung und

gleichzeitigem Kontakt mit dem Gesundheitsteam von der Gemeinschaft

der Leistungserbringer und Patienten durchaus gut aufgenommen

werden", sagte Dr. Ananda Basu, MBBS, Endokrinologe, Mayo Clinic,

Rochester, MN.



"Um nennenswerte Auswirkungen auf das tägliche Leben von Patienten

und klinisch bedeutsame Ergebnisse zu erzielen, benötigen wir

digitale Lösungen, die über den Datenaustausch zwischen Patienten und

Klinikern hinausgehen. Genau daran arbeiten CERITD und Voluntis seit

mehr als 10 Jahren und sie haben Software konzipiert und ausgewertet,

die automatisch Empfehlungen und Unterstützung für klinische

Entscheidungen liefert und die Diabetesvorsorgeüberwachung auf das

nächste Niveau hebt", sagte Dr. Guillaume Charpentier, Endokrinologe,

President von CERITD (Forschungszentrum für die Intensivierung von

Diabetesbehandlung).



"Wir versuchen mit der Begleitsoftware zur Umstellung auf

mehrwertbasierte Betreuung beizutragen und die Qualität der Betreuung

zu verbessern sowie die Kosten der Kontrolle chronischer Krankheiten

zu optimieren", sagte Pierre Leurent, Gründer und CEO von Voluntis.

"Die gleichzeitige behördliche Zulassung von Insulia® in den USA und

in Europa ist eine einmalige Errungenschaft in digitaler Gesundheit

und der Höhepunkt vieler Jahre harter Arbeit. Wir freuen uns auf die

enge Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern und Zahlern ebenso

wie mit unseren Geschäftspartnern bei der großflächigen

Bereitstellung dieser innovativen Lösung an Patienten in der ganzen

Welt."



Insulia® wird für Patienten und Gesundheitsdienstleister in der

ersten Hälfte des Jahres 2017 verfügbar sein.



Über Voluntis



Voluntis innoviert das Gesundheitswesen mit seiner bahnbrechenden

Begleitsoftware für Therapeutik durch die Einbettung von

Konnektivität in Software für Therapien und medizinische Intelligenz.

Die für die Kontrolle chronischer Erkrankungen entwickelte,

bahnbrechende Begleitsoftware für Therapeutik von Voluntis ist auf

die Personalisierung von Behandlungen, die Unterstützung der

Koordination von Teampflege und die Verbesserung von Ergebnissen in

der Praxis ausgerichtet. Mithilfe seiner proprietären Technologie hat

Voluntis digitale Lösungen für Diabetes, Krebs, Gerinnungshemmung und

Hämophilie entwickelt. Der Hauptsitz von Voluntis befindet sich in

Paris, Frankreich, und das Unternehmen hat Büros in Cambridge, MA.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voluntis.com.



Insulia® baut auf der proprietären Technologieplattform Theraxium®

von Voluntis auf, die Datenschutz und -sicherheit, Prozessabläufe und

Analysen sowie die Interoperabilität mit anderen IT-Plattformen und

Geräten ermöglicht.



