LVM bietet Gesamtverzinsung in Höhe von 3,75 Prozent

(ots) - Die LVM Lebensversicherungs-AG bietet ihren

Neukunden auch im kommenden Jahr eine einträgliche Rendite: Lebens-

und Rentenversicherungen gegen laufende Beitragszahlung erhalten eine

Gesamtverzinsung inklusive Schlusszahlung in Höhe von 3,75 Prozent

(Vorjahr: 3,9 Prozent). Die laufende Verzinsung beträgt dabei 2,65

Prozent (Vorjahr: 3,0 Prozent), der Schlussüberschuss und der

Sockelbetrag für die Beteiligung an den Bewertungsreserven belaufen

sich zusammen auf 1,1 Prozent. Zugrunde liegt diesen Angaben ein

Modellfall mit einer Laufzeit von 25 Jahren, wie ihn die

Ratingagentur Assekurata jährlich abfragt.



"Produkte, die eine vergleichbare Sicherheit wie Lebens- und

Rentenversicherungen gewähren, versprechen wesentlich niedrigere

Zinserträge", betont LVM-Vorstandsmitglied Dr. Rainer Wilmink. So

erbringen beispielsweise 10-jährige Bundesanleihen aktuell - Stand 7.

Dezember - eine Rendite von unter 0,4 Prozent.



Dass die LVM Lebensversicherungs-AG ihren Kunden gleichwohl eine

Gesamtverzinsung von 3,75 Prozent bieten kann, sieht Wilmink zum

einen in einer guten Kostensituation und zum anderen in der

Finanzkraft des Unternehmens begründet: "Wir verfügen über eine

solide Kapitalausstattung mit umfangreichen Sicherheitsmitteln."



Dies bestätigen auch unabhängige Ratingunternehmen wie Assekurata

(A+, "exzellente" Sicherheit) und Morgen & Morgen ("sehr gutes"

Unternehmen) sowie wissenschaftliche Untersuchungen wie die zur

Leistungsstärke deutscher Lebensversicherer nach einem Verfahren des

Wiener Finanzwissenschaftlers Prof. Jörg Finsinger ("stark

überdurchschnittlich").







Pressekontakt:

Katharina Fiegl



Abteilung Kommunikation

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Grundsatz

LVM Versicherung

Kolde-Ring 21

48126 Münster



Telefon: 0251 702-3993

Telefax: 0251 702-993993





k.fiegl(at)lvm.de

www.lvm.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

LVM-Versicherungen

Datum: 07.12.2016 - 12:31

Firma: LVM-Versicherungen

Stadt: Münster





