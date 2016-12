Nationale Förderinstitute präsentieren Entwürfe zur Förderung des Risikokapitals in der Europäischen Union

(ots) - Die nationalen Förderinstitute der fünf größten

europäischen Volkswirtschaften (Bpifrance, Frankreich, British

Business Bank, Großbritannien, Cassa depositi e prestiti, Italien,

Instituto de Credito Oficial, Spanien und KfW, Deutschland) stellen

heute ihre gemeinsame Studie zum europäischen Risikokapitalmarkt vor

und geben Empfehlungen, wie der Zugang zu Risikokapital in der EU

gefördert werden kann.



Der Zugang zu Risikokapital ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für

innovative, wachstumsorientierte Start-ups. Dies war der Anlass für

die fünf nationalen Förderinstitute, die Studie "Building Momentum in

Venture Capital across Europe" gemeinsam durchzuführen. Sie beruht

auf verfügbaren Statistiken und den jeweiligen Fachkenntnissen der

Förderinstitute zu einzelnen nationalen Märkten.



"Die nationalen Förderinstitute (NFI) waren von Beginn an wichtige

Akteure auf den europäischen Märkten für Risikokapital (VC), weil sie

Marktversagen korrigierten und den Märkten bei ihrer Entwicklung

halfen. Das werden sie auch weiterhin tun", so die Chefökonomen

Edoardo Reviglio (Cdp Cassa depositi e prestiti, Italien), Philippe

Mutricy (Bpifrance, Frankreich), Blanca Navarro, (ICO Institute de

Crédito Oficial, Spanien), Jörg Zeuner (KfW, Deutschland) und Matt

Adey (Director of Economics, British Business Bank).



Der Studie zufolge, die den EU-Risikokapitalmarkt als Ganzes mit

den einzelnen nationalen VC-Märkten und dem US-Markt als Maßstab

vergleicht, besteht vor allem in vier Bereichen Handlungsbedarf:

Bereitstellung von mehr Mitteln für VC-Investitionen, Reduzierung der

Zersplitterung der europäischen VC-Märkte, Steigerung der

quantitativen und qualitativen Nachfrage nach Risikokapital und

Erleichterung des Exits aus VC-Investitionen. Um europaweit mehr

Dynamik in diese Bereiche zu bringen, sind Maßnahmen auf Seiten der



EU und auf nationaler Ebene erforderlich.



Die wichtigsten Ergebnisse der Studie wurden während eines

gemeinsamen Mittagsgesprächs präsentiert, bei dem mehr als 100

Teilnehmer, einschließlich der European Association of Long Term

Investors (ELTI), dem European Investment Fund, Invest Europe und der

Universität von Oxford, vertreten waren.



Die Studie ist hier abrufbar unter: http://ots.de/7Rlhq



Pressekontakt:



Bpifrance: Anne Sophie de Faucigny - as.defaucigny(at)bpifrance.fr, Tel:

+33 141 799 910;



Nathalie Police - nathalie.police(at)bpifrance.fr, Tel: +33 141 799 526



BBB: Scott Shearer - scott.shearer(at)british-business-bank.co.uk



Cdp: Rodolfo Belcastro - rodolfo.belcastro(at)cdp.it Tel. +39 06 4221

4000



ICO: Marisa del Río - marisa.delrio(at)ico.es, Tel: +34 91 592 1722



KfW: Wolfram Schweickhardt - Wolfram.Schweickhardt(at)kfw.de, Tel: +49

69 7431 1778



Über die fünf nationalen Förderbanken



Bpifrance



Bpifrance, Tochtergesellschaft des französischen Staates und der

Caisse des Dépôts sowie geschätzte Partnerin von Existenzgründern,

finanziert Unternehmen von der Seed-Phase bis hin zur Erstemission

durch Darlehen, Garantien und Eigenkapitalbeteiligungen. Bpifrance

bietet zudem operative Services und zusammen mit Business France und

Coface umfassende Unterstützung bei Innovation, Export und externem

Wachstum. Bpifrance hält für Unternehmen in allen Entwicklungsphasen

ein breit gefächertes Spektrum an Finanzierungsmöglichkeiten bereit,

die auch den regionalen Anforderungen angepasst werden können. Mit 42

regionalen Niederlassungen (90 % der Entscheidungen werden lokal

getroffen) unterstützt Bpifrance als strategisches Instrument die

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.



Weitere Informationen unter: www.bpifrance.fr



British Business Bank



Die British Business Bank ist die nationale Entwicklungsbank

Großbritanniens. Aufgabe der im November 2014 gegründeten Bank ist

es, die Finanzmärkte für kleine Unternehmen effizienter zu machen,

damit diese Gesellschaften erfolgreich wachsen und zur

Wirtschaftstätigkeit in Großbritannien beitragen können. Sie soll im

Auftrag des Staates den Zugang kleiner Unternehmen im ganzen Land zu

Finanzierungsprogrammen erleichtern und effizient verwalten. Mit

ihren 90 Finanzpartnern unterstützt die British Business Bank derzeit

51.000 Unternehmen. Über ihre Programme stellt die Bank Mittel in

Höhe von 3,2 Mrd. GBP für kleine Unternehmen in Großbritannien bereit

und trägt mit 4,6 Mrd. GBP zur Finanzierung mittlerer Unternehmen

bei.



Weitere Informationen unter: www.british-business-bank.co.uk



Cassa depositi e prestiti



Die Cassa depositi e prestiti (Cdp) unterstützt die italienische

Wirtschaft seit 1850 als nationales Förderinstitut. Sie finanziert

staatliche Investitionen, fördert die internationale Zusammenarbeit

und ist der Katalysator für den Ausbau der italienischen

Infrastruktur. Das Institut steht den italienischen Unternehmen zur

Seite, hilft ihnen bei Innovation und Wachstum und fördert den Export

und die internationale Expansion. Als wichtigster Akteur im sozialen

Wohnungsbau trägt Cdp zum Wachstum des italienischen

Immobiliensektors und der Entwicklung der Städte bei. Die Rolle der

Cdp in Bezug auf die italienische Wirtschaft geht aus ihrem

Geschäftsplan für den Zeitraum 2016-2020 klar hervor. Neben den 100

Mrd. EUR, die staatliche und private Fonds einschießen, soll die Cpd

in diesen fünf Jahren das italienische Wirtschaftswachstum mit 160

Mrd. EUR ankurbeln.



Weitere Informationen unter: http://en.cdp.it



Instituto de Credito Oficial



ICO ist eine staatseigene Bank, die als Körperschaft des

öffentlichen Rechts gestaltet wurde und dem Ministerium für

Wirtschaft, Industrie und Wettbewerb angegliedert ist. Sie besitzt

den rechtlichen Status eines Kreditinstituts und fungiert als

staatliche Finanzagentur. Als staatliche Bank vergibt ICO über

zwischengestaltete Finanzinstitute oder im Wege der

Direktfinanzierung Darlehen für Finanzinvestitionen und

Liquiditätsprojekte im In- und Ausland. Darüber hinaus verwaltet ICO

als staatliche Finanzagentur die offiziellen Finanzinstrumente, die

der spanische Staat zur Förderung des Exports und

Entwicklungsunterstützung bereitstellt. Weitere Informationen unter:

www.ico.es



KfW Bankengruppe



Die KfW ist eine der führenden Förderbanken der Welt. Mit ihrer

jahrzehntelangen Erfahrung arbeitet die KfW im Auftrag der

Bundesrepublik Deutschland und der Bundesländer an der Verbesserung

ökonomischer, sozialer und ökologischer Lebensbedingungen weltweit.

Um dies zu erreichen, hat sie allein im Jahr 2015 Mittel in Höhe von

insgesamt 79,3 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt, wovon 37 % in

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und zum Kampf gegen den Klimawandel

flossen. Die KfW hat keine Niederlassungen und hält keine

Kundengelder. Sie refinanziert ihr Fördergeschäft fast vollständig

über die internationalen Kapitalmärkte. 2015 nahm die KfW zu diesem

Zweck 62,6 Mrd. EUR an den Kapitalmärkten auf. Die KfW Bankengruppe

ist in Deutschland in Frankfurt, Berlin, Bonn und Köln vertreten. Ihr

Netzwerk umfasst 80 Büros und Repräsentanzen weltweit. Weitere

Informationen unter: www.kfw.de







