Buntenbach zu den Reformvorhaben in der gesetzlichen Rentenversicherung

(ots) - "Wir können es nicht zulassen, dass die

Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben einseitig den

Beitragszahlern der Rentenversicherung aufgebürdet wird." Dies

betonte Annelie Buntenbach, Vorsitzende des Bundesvorstandes der

Deutschen Rentenversicherung Bund, in ihrer Rede an die Mitglieder

der heute in Berlin tagenden Bundesvertreterversammlung. Das gelte

sowohl für die Finanzierung der sogenannten Mütterrente aus dem

Rentenpaket 2014 als auch für die von der Koalition beschlossene

Angleichung der Renten in Ost und West, die von der Lohnangleichung

abgekoppelt sein soll. Hier müsse eine sachgerechte Finanzierung aus

Steuermitteln erfolgen.



Als einen wichtigen Beitrag im aktuellen Diskussionsprozess

bezeichnete Buntenbach die vom Bundesministerium für Arbeit und

Soziales vorgelegten Zahlen über die langfristige Entwicklung von

Beitragssatz und Rentenniveau bis zum Jahr 2045. Mit diesen

Berechnungen ist das Ministerium, so Buntenbach, einem schon länger

geäußerten Wunsch von Rentenversicherung und Sozialbeirat gefolgt.

Vorausberechnungen der Bundesregierung nur bis zum Jahr 2030 hätten

die Einordnung der längerfristigen Auswirkungen von Reformvorschlägen

immer schwerer gemacht.



Aus übereinstimmender Sicht der Selbstverwaltung muss es auch in

Zukunft Leitplanken sowohl gegen ein zu niedriges Rentenniveau als

auch gegen einen zu starken Anstieg des Beitragssatzes geben, so

Buntenbach im Zusammenhang mit dem von der Bundesarbeitsministerin

vorgelegten Vorschlag zur Weiterentwicklung der Rentenversicherung.

Auf diese Weise könne sichergestellt werden, dass die demografisch

bedingten Belastungen in der Alterssicherung auch künftig auf die

Systembeteiligten verteilt und nicht einseitig von den

Beitragszahlern oder den Rentenbeziehern zu tragen seien. Keinen

Konsens gebe es allerdings bisher in der Frage, wo die Leitplanken



liegen sollen.



Bei der Vermeidung von Altersarmut, so Buntenbach weiter, bedarf

es auf jeden Fall gezielter, ursachengerechter Ansätze. Mit Blick auf

den von der Bundesarbeitsministerin vorgelegten Vorschlag zur

Verbesserung der Situation von Erwerbsgeminderten sei es nach

Buntenbachs Worten in der Selbstverwaltung unstrittig, dass

zielgerichtete Lösungen zur Bekämpfung von Altersarmut gerade für

diesen Personenkreis notwendig seien. Da die Quote der zusätzlich auf

Grundsicherung angewiesenen Erwerbsminderungsrentner zurzeit bei etwa

15 Prozent liege, sei nachzuvollziehen, dass die Koalition hier eine

weitere Leistungsverbesserung vornehmen wolle. Im Vergleich dazu

betrage der Anteil bei den Altersrentnern weniger als drei Prozent.

Über Zeitpunkt und Umfang dieser Leistungsausweitung gebe es keine

Einigkeit in der Selbstverwaltung.



Buntenbach ging in ihrem Bericht auch auf die bessere Absicherung

von Beschäftigten ein, die zwar lange Zeit erwerbstätig sind,

aufgrund geringer Verdienste aber keine ausreichenden

Alterssicherungsansprüche aufbauen. Vorschläge wie die "solidarische

Lebensleistungsrente" lehne die Selbstverwaltung ab, da hier eine

Vermischung von Versicherungs- und Fürsorgeprinzip erfolge. Die

Entscheidung der Bundesarbeitsministerin, die von ihr vorgeschlagene

Solidarrente außerhalb der Rentenversicherung anzusiedeln, sei nach

Buntenbachs Worten nachzuvollziehen. Eine abschließende Bewertung sei

aber erst möglich, wenn die vorgesehenen Regelungen konkretisiert

sind.



Breite Zustimmung gebe es in der Selbstverwaltung im Hinblick auf

den Vorschlag, mittelfristig eine obligatorische Alterssicherung für

alle Selbstständigen einzuführen, sagte Buntenbach. Gegenwärtig sei

das Risiko, im Alter Grundsicherungsleistungen in Anspruch nehmen zu

müssen, bei vorher selbstständig Erwerbstätigen etwa doppelt so hoch

wie bei vorher abhängig Beschäftigten.







