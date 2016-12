Erstes Buch der CBBL: "Immobilienfinanzierung und Kreditsicherheiten in ausgewählten europäischen Ländern"

Immobilienfinanzierung und Kreditsicherheiten in Europa - CBBL

(firmenpresse) - Die CBBL Cross Border Business Law AG, das erste und einzige Netzwerk deutschsprachiger Wirtschaftskanzleien im Ausland, hat - zusammen mit dem Fritz Knapp Verlag - das Buch "Immobilienfinanzierung und Kreditsicherheiten in ausgewählten europäischen Ländern" herausgegeben.

Grenzüberschreitende Immobilienfinanzierungen deutscher Banken sind inzwischen an der Tagesordnung: Ende 2015 betrug der Darlehensbestand deutscher Pfandbriefbanken allein im europäischen Ausland rund 76 Milliarden Euro. Wie sich deutsche Banken sicher in anderen europäischen Immobilienmärkten bewegen und ihr Engagement auch in Zeiten internationaler und lokaler Wirtschaftskrisen effektiv schützen können, zeigt dieses Buch.

Kurze und prägnante Praktikerberichte, verfasst von Rechtsanwälten aus 19 Ländern, geben einen schnellen und effektiven Überblick in die einzelnen Rechtsordnungen und weisen auf nationale Besonderheiten sowie rechtliche Hürden hin. Mit Länderberichten aus Belgien, Bulgarien, England/Wales, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Ungarn.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.cbbl-lawyers.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

CBBL ist das erste und einzige weltweite Netzwerk deutschsprachiger Rechtsanwälte, die in ausländischen Wirtschaftskanzleien arbeiten. Egal, ob Sie einen deutschsprachigen Anwalt in Brasilien, Frankreich, Spanien, Südafrika, Singapore oder in den USA suchen: CBBL hält deutschsprachige Wirtschaftsanwälte in renommierten Kanzleien auf allen fünf Kontinenten für Sie bereit.

Dies ist eine Pressemitteilung von

CBBL Cross Border Business Lawyers

PresseKontakt / Agentur:

CBBL Cross Border Business Lawyers

Estela Requena

Schützenstraße 7

D-76530 Baden-Baden

requena(at)cbbl-lawyers.de

+49 (0)700 - 72 46 26 98

http://www.cbbl-lawyers.de



Datum: 07.12.2016 - 15:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1433720

Anzahl Zeichen: 1331

Kontakt-Informationen:

Firma: CBBL Cross Border Business Lawyers

Ansprechpartner: Stefan Meyer

Stadt: Baden-Baden

Telefon: +49 (0)700 - 72 46 26 98





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung