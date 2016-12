Mobile-Worker-Konzept: Wie Unternehmen im Ex-Bereich von digitalen Lösungen profitieren

(firmenpresse) - Die Vernetzung von Menschen, Prozessen und Systemen wird die Märkte der Zukunft prägen. Schon heute machen in explosionsgefährdeten Bereichen digitale Tools zur Steigerung der Sicherheit, Produktivität und Flexibilität den Unterschied aus. Unternehmen, die auf neue Technologien setzen, profitieren von effektiveren Arbeits-, Maintenance- und verschlankten Entscheidungsprozessen sowie weit höheren Gewinnmargen. Nicht eine Lösung ist hier entscheidend, sondern ein ineinander verzahntes, kompatibles Lösungsportfolio rund um den Digital Mobile Worker. ecom instruments, Hersteller von explosionsgeschützten mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets, Handhelds und Peripheriegeräten, bietet ein umfassendes Mobile-Worker-Gesamtkonzept mit einer großen Auswahl an Hardware- und Partner-Software-Produkten für die ökonomische Zukunftsfähigkeit von Unternehmen mit explosionsgefährdeten Bereichen.

Transparente, komplexe Prozesse und hohe Datenaktualität verlangen nach digitalen Lösungen

Die zunehmende digitale Vernetzung bedeutet zugleich auch einen höheren Anspruch an die Endgeräte, die mit WLAN, WWAN, Bluetooth, GPS und/oder RFID-Technologie ausgestattet sein müssen, um standortunabhängig und verlässlich online kommunizieren zu können. In vielen Branchen sieht die Realität aber noch anders aus. Hier wird aus Mangel an Alternativen, Gewohnheit oder Zertifizierungen immer noch mit Klemmbrett und Papier gearbeitet. Das ist sowohl ineffizient, als auch fehleranfällig und stellt nicht nur ein Risiko für die Investition, sondern auch für das Personal dar.

ecom instruments war der erste Hersteller, dem es gelang, eine Zulassung für ein ex-geschütztes Handy zu erhalten und brachte in den vergangenen 30 Jahren eine Vielzahl an Innovationen für die mobile Kommunikation im explosionsgefährdeten Arbeitsumfeld auf den Markt. Die jüngsten Geräte, das weltweit erste und einzige 4G / LTE-Android-Tablet Tab-Ex 01 und das 4G / LTE-Android-Smartphone Smart Ex 01 für den Einsatz in Zone 1/21 und Division 1, eröffnen Unternehmen die Vorteile der Industrie 4.0. Sie modernisieren und vereinfachen die Vernetzung und die Zusammenarbeit zwischen mobilen Anwendern, den Experten in der Leitstelle und den Backend-Systemen. Erstmalig kann eine Vielzahl von professionellen Applikationen und neuen kundenorientierten Lösungen auch in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 1 / 21 und Division 1) eingesetzt werden.

Mit leistungsfähigen, produktbezogenen Software-Lösungen zur Datenerfassung wie der ecom CamScan Keyboard App können Anwender weitere Hardware wie Barcode-Scanner einsparen und die Qualität der Datenerfassung erhöhen. 1D- / 2D-Barcodes werden - auch offline - mittels der eingebauten Kamera eines Smartphones oder Tablets erfasst und verarbeitet. Das vereinfacht die manuelle und automatische Analyse und verringert die Wahrscheinlichkeit fehlerhafter Eingaben oder unzureichender Auswertungen. Darüber hinaus unterstützen ecoms Mobilgeräte weitere wichtige Anwendungen wie "Man-Down-Alarm", den Zugriff auf Online-Dokumente, digitale Fotos sowie Videos und Video-Streaming.

Herausforderungen mit mobilen Geräten meistern

Es gibt viele Herausforderungen, die mit dem Einsatz von mobilen Geräten gelöst werden können. Genaue und klare Angaben über die Position und den Zustand von Mensch und Material sind entscheidungsrelevant für alle Unternehmen, insbesondere, wenn es sich um Wartungsarbeiten, die Lagerung und den Transport von sensiblen Gütern oder den Aufenthalt von Mitarbeitern in Gefahrenzonen handelt.

Mit speziell für Hochfrequenz-Scans (200+ Scans pro Stunde) und für hohe Lesereichweiten (bis zu 15 m) entwickelten, hardware-basierten Lösungen wie dem Ident-Ex 01, ein "All-in-One" Barcode-Scanner sowie RFID-Lesegerät mit austauschbaren Kopfmodulen (RFID, 1D- / 2D-Barcode) und dem ersten eigensicheren PDA i.roc® Ci70-Ex sind Mitarbeiter in der Lage, unter schwierigsten Umständen Barcodes oder RFID-Tags zu scannen und aktuelle Informationen über den Zustand von Maschinen oder Teilen abzufragen.

In Verbindung mit Tablet oder Smartphone kann der Mobile Worker überall in Echtzeit mit dem Fachpersonal in der Leitstelle kommunizieren, Schäden melden, Aufträge, Informationen und Hilfe abfragen und die dokumentierten Informationen direkt in das Firmennetzwerk einspielen. Diese Vorgehensweise erlaubt eine deutlich schnellere Entscheidungsfindung und vermindert ungeplante Ausfälle. Zusätzlich sind die Techniker vor Ort durch die dauerhafte Verbindung zur Leitstelle deutlich besser geschützt, denn Alleinarbeiterschutzsysteme warnen automatisch die Leitstelle, wenn ein Mitarbeiter verunglückt oder warnen diesen vor potenziellen Gefahrenquellen.

Neue Wege durch Innovationsleistung und Flexibilität

Mit der Einführung des neuen Windows-Tablet-PCs Pad-Ex mit Intel Core i5 oder i7-Prozessor wird auch der Desktop für Außendienstmitarbeiter und Führungskräfte mobil. Der Pad-Ex ergänzt bzw. ersetzt Desktop-PCs oder Laptops - Unternehmen profitieren dadurch von höherer Effizienz und Produktivität sowie besserer Benutzerfreundlichkeit und reduzierten Kosten. Selbst in Anlagen, in denen nur WLAN oder gar keine Netzverbindung verfügbar ist, lässt sich der Pad-Ex einsetzen und damit eine kostenintensive Erweiterung der Infrastruktur vermeiden.

Neue Innovationsfelder hat ecom mit der aus dem Consumer-Bereich bekannten Beacon-Technologie erschlossen. Die speziell für den Ex-Bereich entwickelten Loc-Ex 01 - BLE Beacons senden Bluetooth Low Energy Signale zur Ortung und Navigation. So werden die kleinen Funkbaken in Verbindung mit digitalen Endgeräten (Smartphone oder Tablet) zu einer einzigen, einheitlichen Business-Intelligence-Lösung: Eine kostengünstige, weitgehend wartungsfreie Option, kundenspezifische Daten zu senden bzw. bereit zu stellen und mit Backend-Systemen zu verbinden.

Kontext- und Asset-Informationen wie Login-Daten, Anlagenpläne, die durchschnittliche Verweildauer der Mitarbeiter, Zahl der Einsätze und andere Metriken stehen standortgenau zur Verfügung. Die Loc-Ex 01 - BLE Beacons bieten durch die Erkennung von Endgeräten (inkl. User-Daten) nicht nur ein sicheres, physisches Zugangs- und Wächterkontrollsystem, sondern können im Unglücksfall die Leitstelle sofort über die exakte Unfallstelle und eine sich im Gefahrenbereich befindende Person informieren. Dies verbessert die Sicherheit jedes einzelnen Mitarbeiters vor Ort und verringert die Zeit, in der Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden und Mitarbeiter Gefahren ausgesetzt sind.

Partnernetzwerk mit Weltmarktführern

Gemeinsam mit einem ausgewählten, langjährigen Partnernetzwerk aus Manufacturing- und Entwicklungspartnern mit weltweit führenden Unternehmen wie Airbus, Honeywell, Samsung, Sonim etc., treibt ecom die digitale Transformation in explosionsgefährdeten Bereichen voran. Zentraler Bestandteil davon ist das ecom Mobile-Worker-Gesamtkonzept. Das aufeinander abgestimmte, vernetzte Lösungsportfolio, basiert auf robuster, zuverlässiger und explosionsgeschützter mobiler Hardware, den passenden state-of-the-art Produkten (Tablet, Smartphone, PDA etc.), Peripheriegeräten (Headsets, Scan- und Messgeräte, Dockingstationen), intelligenter Software sowie Applikationen und wird von speziellen Service-Angeboten und Support abgerundet.





ecom instruments ist heute international eine der ersten Adressen für ganzheitliche Lösungen rund um mobile Geräte zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, sei es in der chemischen und petrochemischen Industrie, in der Pharmazie, in der Erdöl- und Erdgasförderung, im Bergbau sowie Energie und Umwelt.

Seit 30 Jahren setzt ecom in diesem Bereich Maßstäbe und verfügt heute über ein umfassendes Know-how im Explosionsschutz für den täglichen industriellen Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen auf der ganzen Welt.



In den vier Kerndisziplinen Mobile Computing, Kommunikation, Mess- und Kalibriertechnik sowie Handlampen bietet ecom instruments praxisbewährte Lösungen, die auf robuster, zuverlässiger und explosionsgeschützter mobiler Hardware, passenden state-of-the-art Produkten (Tablet, Smartphone, PDA etc.) und Peripheriegeräten, intelligenter Software und Applikationen sowie weltweitem Support mit Service-Zentren in Deutschland, den USA, Singapur und den Vereinigten Arabischen Emirate, basieren.

ecom instruments

Schwartz Public Relations

Tobias Frühauf

Sendlinger Straße 42A

80331 München

tf(at)schwartzpr.de

+49 (0)89-211 871-31

www.schwartzpr.de



