Raucherentwöhnung mit Hypnose: Warum ist sie erfolgreich?

Jojo Weiß von der joweisco Hypnose Berlin bietet Rauchentwöhnung mit Hypnose. Für diese Methode mit überdurschnittlich hohen Erfolgsquoten gibt es zudem ein einzigartiges Zahlungsmodell.

(firmenpresse) - Zur Raucherentwöhnung gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, die meisten davon bringen nur unbefriedigende Ergebnisse hervor. Jojo Weiß, Heilpraktiker für Psychotherapie, aus Berlin bietet eine Methode mit einer überdurchschnittlich hohen Erfolgsquote an: Die Raucherentwöhnung mit Hypnose. Der Berliner Hypnosetherapeut bietet seinen Praxisbesuchern ein außergewöhnliches Angebot. Bei diesem weltweit einzigartigen Zahlungsmodell bezahlen die Patienten nur dann die Behandlungskosten, wenn die Nichtraucherhypnose über 90 Tage ihre Wirkung bewiesen hat. Das heißt, es gibt für den Kunden keinerlei finanzielles Risiko. Ein weiterer Vorteil ist, dass üblicherweise nur zwei Sitzungen mit einem Gesamtzeitaufwand von etwa 3,5 - 4 Stunden notwendig sind, die durch die flexiblen Praxiszeiten auch am Wochenende möglich sind.



Die Rolle des Unterbewusstseins bei der Rauchentwöhnung



Beim Tabakkonsum entstehen zwei Arten von Abhängigkeiten. Einerseits die stoffliche Abhängigkeit von der Wirkung des Nikotins. Andererseits kommt die psychische Abhängigkeit zum Tragen. Eine erfolgreiche Rauchentwöhnung geht auf beide Aspekte ein. Leider wird die körperliche Komponente oft viel drastischer dargestellt, als sie in vielen Fällen ist. Erlauben sie sich die Vorstellung, dass das Aufhören viel einfacher ist, als sie jemals dachten. Besonders im Fokus steht dabei der Gewinn an Lebensqualität, den eine Nichtraucherhypnose mit sich bringt. Selbstbestimmtheit, Unabhängigkeit, bessere körperliche Fitness und Gesundheit, mehr Geld zur freien Verfügung, um nur einige Punkte zu nennen.



Im Rahmen der Behandlung klärt Jojo Weiß von joweissco Hypnose Berlin die Patienten genau über den Ablauf der hypnotischen Raucherentwöhnung auf. Dabei legt er großen Wert auf die Individualität des Einzelnen. Auch wenn sich viele Raucherkarrieren ähneln, jeder Mensch ist so einzigartig wie sein Fingerabdruck und deshalb gleicht keine Nichtraucherhypnose exakt der anderen. Wichtig ist, dass sie die nötige Motivation mitbringen und selbstständig die Entscheidung treffen - als Nichtraucher leben zu wollen. Dann ist die Raucherentwöhnung mit der Hypnose die Methode der Wahl mit der größten Aussicht auf Erfolg.





Wie funktioniert die Rauchentwöhnung mit Hypnose?



Im Zustand der Tiefenentspannung kann das Unterbewusstsein des Menschen direkt angesprochen werden. Ein wesentliches Ziel der Rauchentwöhnung ist es, die unbewussten Verknüpfungen, an die das Rauchbedürfnis gekoppelt ist, aufzulösen. Bei der Nichtraucherhypnose werden ähnliche Prinzipien genutzt, wie sie auch bei anderen hypnotischen Anwendungsgebieten, z.B. in der Schmerztherapie oder in der Therapie von Phobien mit Hypnose genutzt werden. Einen weiteren Vorteil bietet die Hypnosetherapie für künftige Nichtraucher, indem keine Ersatzpräparate wie Nikotinspray oder Nikotinpflaster eingesetzt werden. Auch das sollte bei der Bewertung der Kosten für die Hypnosesitzungen berücksichtigt werden. "Es macht keinen Sinn, Nikotin mit Nikotin zu ersetzen", sagt Jojo Weiß.



Die Rauchentwöhnung ist de facto selbstfinanzierend. Wie das geht?



Beim einzigartigen Zahlungsmodell von joweissco Hypnose Berlin kostet die Nichtraucherhypnose nach 90 Tagen rauchfreier Zeit 495 Euro, andernfalls fallen für sie keine Kosten an. Bei genauerem hinsehen entpuppt sich die Nichtraucherhypnose als preisgünstige Variante. Ein starker Raucher braucht pro Tag mindestens eine Big-Box. Diese kostet im Durchschnitt 6 Euro. Nach 90 rauchfreien Tagen hat der Ex-Raucher also 540 Euro gespart. Darüber hinaus ist diese Ersparnis eine Investition in ihr größtes Kapital, ihre Gesundheit. Fazit: Die Raucherentwöhnung mit Hypnose finanziert sich durch die erzielten Einsparungen selbst.









