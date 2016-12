„Fünf Sinne Tour“ eröffnet!

hamcos war am 28. November 2016 mit dabei, als Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister Kraut die sogenannte „Fünf Sinne Tour“ im Landkreis Sigmaringen eröffnete. Schüler sollen Firmen mit allen fünf Sinnen erleben!

(firmenpresse) - Die Eröffnung fand am vergangenen Montag bei der Firma Karl Späh GmbH & Co. KG in Scheer statt. Neben unserer Wirtschaftsministerin war auch die WIS GmbH Wirtschaftsförderung des Landkreis Sigmaringen vertreten, die Träger des Projekts ist und mit dem IT Consulting Unternehmen hamcos zusammenarbeitet.



Wolfgang Pfeil, Prokurist der hamcos IT Service GmbH, besuchte ebenfalls die Veranstaltung und sagt: „Als führender IT-Dienstleister in der Region Oberschwaben, Zollern-Alb, Hegau und Bodensee sind wir auf gut ausgebildete IT-Fachkräfte angewiesen. Gemeinsam mit der WIS GmbH möchten wir erreichen, dass auch Unternehmen im ländlichen Raum für junge Leute attraktiv sind. Bei der „Fünf Sinne Tour“ sollen für Schüler in der Berufsorientierungsphase interaktive und spannende Betriebsbesichtigungen im Rahmen der Schnuppertage „Work(at)Sig“, an denen sich hamcos bereits seit mehreren Jahren beteiligt, durchgeführt werden.“



Die „Fünf Sinne Tour“ wurde im Rahmen des Modellprojekts „Talentregion 4.0“ gegründet, das sich seit 2015 für die Fachkräftesicherung im ländlichen Raum einsetzt. Geschäftsführer der WIS GmbH Dr. Bernhard Kräußlich erklärte: „Es gibt keine bessere Möglichkeit, die Wirtschaftskraft im Landkreis zu erleben, als selbst durch die Produktion eines Unternehmens zu gehen, Innovationen mit eigenen Augen zu sehen und dabei zu sein, wenn Produkte entstehen.“ Beginnen wird die Tour bei Karl Späh GmbH & Co. KG in Scheer, doch später wird die Aktion auch in weiteren mittelständischen Unternehmen im Landkreis Sigmaringen eingeführt.



Weitere Informationen finden Sie unter unten aufgeführten Presselinks.



Links:

wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/wirtschaftsministerin-eroeffnet-fuenf-sinne-tour-bei-der-firma-karl-spaeh-gmbh-co-kg-in-sch/



www.schwaebische.de/region_artikel,-Eine-Firma-zum-Fuehlen-und-Schmecken-_arid,10572019_toid,73.html





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.hamcos.de/it-unternehmen-systemhaus/news/fuenf-sinne-tour-eroeffnet/kat//2016/12/01/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

IT Service und IT Dienstleister am Bodensee nahe Bad Saulgau



Die hamcos IT Service GmbH (kurz: hamcos) ist einer der größten IT Dienstleister in der Region Bodensee - Oberschwaben - Hegau.



Im September 2009 entstand aus einer Fusion der Firmen Hampel Systemhaus GmbH (gegründet 1994) und Teilen der CoSi Elektronik GmbH (gegründet 1983) der IT Dienstleister in Bad Saulgau Hampel-CoSi IT Service GmbH. Im Dezember 2012 zog das IT Systemhaus Bad Saulgau nach Hohentengen um und im März 2014 wurde das Unternehmen in hamcos IT Service GmbH umfirmiert.



hamcos beschäftigt an dem Standort Hohentengen (Nahe Bad Saulgau und Mengen) und der Geschäftsstelle in Weingarten insgesamt 55 Mitarbeiter. hamcos ist Teil der CoSi Elektronik Gruppe, mit insgesamt 100 Mitarbeitern, die sich um den IT Service im Raum Bodensee und Oberschwaben kümmern.



Als IT Service Spezialist für mittelständische Kunden hat hamcos als IT Dienstleister am Bodensee seinen Fokus auf folgende Zielgruppen gerichtet:



IT Service für öffentliche Auftraggeber und Schulen

IT Service für Industrie und Handel

IT Service für Mittelstand

IT für Steuerberater

IT für Kirchen und soziale Einrichtungen

Zu den Schwerpunkten und besonderen Stärken der hamcos IT Service GmbH gehören Server- und Storage-Systeme, Backup-Konzepte, Virtualisierungslösungen und Netzwerktechnik sowie Managed Services und bedarfsgerecht angebotene Dienstleistungen für Unternehmen und Gemeinden im Raum Bodensee und Oberschwaben von Ravensburg über Bad Saulgau bis Ulm.



Unsere Fachkompetenz als IT Dienstleister wird unter anderem durch die Goldpartnerschaft mit den Firmen NetApp und Microsoft untermauert. Von Fujitsu wurden wir als Select Expert Partner ausgezeichnet. Die VMware Enterprise Solution Partnerschaft belegt die Professionalität von hamcos im Bereich der Server-, Desktop und Anwendervirtualisierung.



Als zertifizierter Vertriebspartner vieler weiterer namhafter Soft- und Hardwarehersteller und aufgrund des fundierten Know-how unserer erfahrenen Spezialisten bieten wir Ihnen hochwertige Dienstleistungen und innovativen IT Service im Raum Bodensee, Bad Saulgau, Sigmaringen, Oberschwaben und München an.



hamcos, Ihr kompetenter IT Dienstleister am Bodensee, deckt die komplexen Anforderungen moderner Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen ab, sobald es um IT Service geht.

hamcos IT Service GmbH

Firma: hamcos IT Service GmbH

Ansprechpartner: Wolfgang Pfeil

Stadt: 88367 Hohentengen

Telefon: 07572 7648-100



