sky[nav]pro™ mit GAFOR – kostenfrei im Online-Planungstool

4-in-1 Lösung sky[nav]pro™: Die erste kostenlose Flugplanung sowie -navigation mit integriertem GAFOR als valide Wettervorhersage vom Deutschen Wetterdienst (DWD)

sky[nav]pro™: Die erste kostenlose Flugplanung sowie -navigation mit integriertem GAFOR.

(firmenpresse) - Zum Jahresende bietet das Systemhaus Dacher Systems in seiner 4-in-1 Lösung sky[nav]pro™ die erste kostenlose Flugplanung sowie -navigation mit integriertem GAFOR als valide Wettervorhersage vom Deutschen Wetterdienst (DWD) an. Damit bietet das Unternehmen als erstes am Markt die Kombination aus Flugplanung, Navigation und integriertem Wetter – und das frei zugänglich und kostenlos für jeden Nutzer. „Schon bei der Flugplanung kann das GAFOR eingeblendet und sofort als Wetterprognose entlang der Route berücksichtigt werden", freut sich Tiberius Dacher, Geschäftsführer von Dacher Systems und selbst leidenschaftlicher Hobbypilot. „Noch nie war eine Flugplanung und -durchführung unter Berücksichtigung von validen Wetterdaten des DWD so einfach.“ Die Darstellung und Berücksichtigung aktueller Windverhältnisse, Gewitter, Niederschlagsradar sowie METAR in einer integrierten Kartenansicht haben sich bei sky[nav]pro™ bereits vielfach bewährt und erhalten als neuer Standard ausschließlich sehr positives Feedback. Mit dem neu integrierten GAFOR wächst die neuartige Lösung nun um einen wesentlichen Baustein, für den kein DWD-Login erforderlich ist!



Weihnachts-Special

Das Beste kommt zum Schluss: Ein Weihnachtsangebot, das Pilotenherzen höher schlagen lässt! Dacher Systems bietet in Kooperation mit Telekom und SkyFox ein exklusives Komplettpaket an: sky[nav]pro™ BlueLine & Apple iPad mini4 (32GB) inkl. 500 MB Datentarif sowie passender RAM Mount Halterung für nur einmalig 999,- Euro/ monatlich nur 69,- Euro. Das Angebot gilt bis einschließlich 31. Januar 2017.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.skynavpro.aero



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über sky[nav]pro™:

Sky[nav]pro™ ist eine Entwicklung der Dacher Systems GmbH. Dacher Systems wurde 2005 von Geschäftsführer Tiberius Dacher als IBM-basiertes Systemhaus gegründet und entwickelte sich schnell zum Lösungsanbieter für Telematik und Avionik. Als Mitglied der europäischen Telematikgesellschaft Telematics PRO e.V. steht Dacher Systems für die Schaffung und Gestaltung der gesellschaftlichen Mobilitätsbedürfnisse. Unter der Leitung von Marwin D. Knoblauch entstand die Abteilung Aviation Solutions. An den Standorten Berlin, Düsseldorf, Zürich und Kronstadt werden internationale Konzerne aus dem Bereich Luftfahrt betreut. Sowohl Inhaber und Geschäftsführer Tiberius Dacher sowie der leitende Entwickler der Abteilung Aviation Solutions Marwin D. Knoblauch sind leidenschaftliche Privatpiloten.



Weitere Informationen unter www.skynavpro.aero



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dacher Systems GmbH

Leseranfragen:

Dacher Systems GmbH

Klärwerkstraße 1a

13597 Berlin

Tel.: 030-398009115

E-Mail: info(at)skynavpro.aero



PresseKontakt / Agentur:

Dacher Systems GmbH

Eva-Maria Geef (Presseagentur 7Divisions)

Klärwerkstraße 1a

13597 Berlin

Fon: +49 (0) 2161 937 44 83

Mail: presse(at)skynavpro.aero



Datum: 07.12.2016 - 15:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1433736

Anzahl Zeichen: 1771

Kontakt-Informationen:

Firma: Dacher Systems GmbH

Ansprechpartner: Eva-Maria Geef

Stadt: Berlin

Telefon: +49 2161 –93744-83



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 71 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung