Fast 700 Millionen Euro Umsatz mit Weihnachtsbäumen (FOTO)

(ots) -

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit stehen 24 bis 25 Millionen

Weihnachtsbäume in den Wohnungen in Deutschland. 90 Prozent von ihnen

stammen aus heimischem Anbau. Nach Angaben der Schutzgemeinschaft

Deutscher Wald kommen die meisten Weihnachtsbäume aus

Nordrhein-Westfalen und hier vor allem aus dem Sauerland. Auf einer

Fläche von 12 500 Hektar werden dort Weihnachtsbäume angebaut.

Bundesweit beträgt die Größe der Anbaufläche zwischen 30 000 und 50

000 Hektar. Beliebtester Weihnachtsbaum bei den Verbrauchern ist die

Nordmanntanne. Den Angaben des Bundesverbandes der

Weihnachtsbaumerzeuger zufolge geht der Trend zum kleineren Baum mit

einer Höhe von 1,50 bis 1,75 Meter. Auch die Nachfrage nach

"Rundumsorglos-Paketen" nimmt zu, bei denen der Weihnachtsbaum schon

auf einem Ständer, möglichst bereits geschmückt, per Post geliefert

und nach den Weihnachtsfeiertagen wieder abgeholt wird.



