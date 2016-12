Der Tagesspiegel: Zahl der untergetauchten Neonazis stark gestiegen / Innenministerium: Fast 600 Haftbefehle sind offen

(ots) - In Deutschland sind nach Informationen des

"Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe) Hunderte Neonazis und andere

Rechte abgetaucht. Am 10. Oktober hätten der Polizei 598 Fahndungen

wegen Haftbefehlen zu Personen vorgelegen, die dem "Phänomenbereich

Politisch Motivierte Kriminalität rechts" zugeordnet werden, teilte

das Bundesinnenministerium jetzt auf eine Kleine Anfrage der

Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke und ihrer Linksfraktion mit. Die

Haftbefehle richten sich, abzüglich von fünf Fahndungen ausländischer

Behörden, gegen 454 Personen. Das sind verurteilte rechte Täter, die

ihre Haftstrafe nicht antraten, sowie Tatverdächtige. Bei einem Teil

der Gesuchten sind mehrere Haftbefehle anhängig. 108 Untergetauchte

gelten als gewalttätig. Die Antwort des Ministeriums liegt dem

"Tagesspiegel" vor.



Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/rechtsextremismus-zahl-

der-untergetauchten-neonazis-stark-gestiegen/14946376.html



Original-Content von: Der Tagesspiegel



