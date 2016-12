"Katie Fforde: Tanz auf dem Broadway" / Minh-Khai Phan-Thi tanzt im ZDF-"Herzkino" (FOTO)

Mit gerade einmal 36 Jahren aufs berufliche Abstellgleis geschoben

werden? Das will sich Tänzerin Skye (Minh-Khai Phan-Thi) nicht bieten

lassen. Doch der Weg zur großen Hauptrolle ist steinig. Das ZDF zeigt

das Melodram "Katie Fforde: Tanz auf dem Broadway"am Sonntag, 11.

Dezember 2016, um 20.15 Uhr. Neben Minh-Khai Phan-Thi spielen in

weiteren Rollen Thomas Unger, Walter Kreye, Tyron Ricketts, Angelika

Thomas und andere. Regie führte Helmut Metzger nach dem Drehbuch von

Marcus Hertneck.



Tänzerin Skye (Minh-Khai Phan-Thi) sieht nicht ein, dass sie wegen

ihres Alters ab sofort nur noch in der zweiten Liga tanzen soll: Mit

einem Solo will sie die Hauptrolle in einem Broadway-Stück ergattern.

Doch das wird ausgerechnet von ihrem Exfreund Ryan (Tyron Ricketts)

inszeniert. Um sich perfekt auf das Casting vorzubereiten, engagiert

sie den Pianisten Michael (Thomas Unger), der ihr bei den Proben

helfen soll. Doch gerade, als sich die beiden näher kommen, erleidet

Skyes Mutter Fanny (Angelika Thomas) einen Zusammenbruch. Und ihrem

Vater Matt (Walter Kreye) macht seine Gesundheit ebenfalls zu

schaffen. Dass sich Ryan und Michael dann auch noch über ihr Training

streiten, wird für Skye zur zusätzlichen Zerreißprobe: Sie trennt

sich von Michael und weist Ryans Avancen zurück. Nun ist Skye ganz

auf sich allein gestellt und muss sich fragen, ob die große

Broadway-Karriere wirklich noch das ist, was sie will.



