Adar Capital Hedge Fund erwartet 2017 eine Fortsetzung der Schuldenrückzahlung von Venezuela

(ots) -



Der aktuellen Finanzprognose für Venezuela zufolge, die heute vom

Hedgefonds Adar Capital Partners veröffentlicht wurde, wird das Land

seine Schulden ordnungsgemäß wie seit 2014 zurückzahlen und 32,4 Mrd.

US-Dollar an Kapitalschulden tilgen. Sollte Venezuela 2017 keinen

Zugang zu internationalen Märkten haben, müsste das Land nur 6,6 Mrd.

US-Dollar zurückzahlen. Ein zugegeben hoher Betrag, jedoch angesichts

der Größe und des Potenzials von Venezuela nicht zu hoch.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161111/438241LOGO )



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161202/445184 )



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161202/445186 )



Diego Marynberg, Portfolio Manager bei Adar Capital, kommentierte:

"Seit Beginn des zweiten Halbjahres 2014, als der Ölpreis von mehr

als 100 US-Dollar bis zu seinem Minimum von 26 US-Dollar im März

dieses Jahres und seiner Erholung auf den derzeitigen Stand von 45

bis 50 US-Dollar abzurutschen begann, haben Märkte die Preise

basierend auf den Erwartung eines Schuldenzahlungsausfalls durch

Venezuela und seines hauptsächlichen Ölunternehmens Petróleos de

Venezuela, S.A. festgelegt, doch das hat sich als falsch erwiesen."



Der Bericht von Adar Capital argumentiert, dass Investoren seit

zwei Jahren von Venezuela und Petróleos de Venezuela, S.A.

ausgegebene Schuldverschreibungen um mehr als 30 % p. a. auf Anleihen

diskontiert habe, die 2022 oder früher fällig werden, bei einem

Zinssatz von 20 % oder mehr für den Rest der Anleihen. Als ein Land,

das vom internationalen Handel abhängig ist und in dem der Staat der

führende Exporteur und Importeur von Waren ist, erwartet Adar Capital

von Venezuela keinen Zahlungsausfall, da dies katastrophale

Auswirkungen im Inland hätte.



Laut Marynberg: "Unter den denkbar widrigsten Umständen hat



Präsident Maduro eine Haltung von absoluter Verantwortung und

Pragmatismus gezeigt, jede fällige Zahlung von sowohl Kapital als

auch Zinsen getätigt und die Auslandsschulden des Landes reduziert."



Über Adar Capital Partners



Adar Capital Partners Ltd. wurde 2011 gegründet und bietet

Investmentberatung für Institutionen, Familiy Offices und

Private-Equity-Fonds mit Schwerpunkt in Lateinamerika und Europa an.

Die Gesellschaft verwaltet derzeit ein Anlagevermögen von insgesamt

1,3 Mrd. US-Dollar und sein Adar-Macro-Fond hat 850 Millionen

US-Dollar erreicht. Bloomberg Ticker: ADARMAA KY.

http://www.adarcapitalpartners.com







Pressekontakt:

mramos(at)newsline-pr.com



Original-Content von: Adar Capital Partners Ltd., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Adar Capital Partners Ltd.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.12.2016 - 15:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1433754

Anzahl Zeichen: 2948

Kontakt-Informationen:

Firma: Adar Capital Partners Ltd.

Stadt: Genf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 65 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung