Von der Sixtinischen Kapelleüber La Scala bis hin zu Jonas Kaufmann - Sky Arts HD präsentiert am 9. Dezember einen italienischen Abend (FOTO)

- Kulturabend mit drei hochwertigen Produktionen auf Sky Arts HD

- "Konzert des Chors der Sixtinischen Kapelle" um 20.00 Uhr

- Zweite Episode "Ich bin La Scala" der paneuropäischen

Eigenproduktion "Geheimnisvolles Italien" um 21.00 Uhr

- "Jonas Kaufmann - Ein Abend mit Puccini" um 21.45 Uhr



7. Dezember 2016 - Sky Arts HD bietet am Freitag, 9. Dezember, ab

20.00 Uhr den Zuschauern die Möglichkeit die Sixtinische Kapelle, La

Scala, und Jonas Kaufmann hautnah und exklusiv zu erleben. Alle

Formate sind zudem über Sky Go flexibel abrufbar.



Um 20.00 Uhr zeigt Sky Arts HD das "Konzert des Chors der

Sixtinischen Kapelle". Der Chor ist der persönliche Chor des Papstes

und seine Geschichte reicht bis ins sechste Jahrhundert zurück. Er

wirkt nicht nur in den päpstlichen Liturgien mit, sondern gibt auch

Konzerte auf der ganzen Welt. Auf dem Programm dieses Konzerts stehen

Ausschnitte aus der Missa Papae Marcelli von Giovanni Pierluigi da

Palestrina sowie die gregorianischen Choräle "Nos autem gloriari" und

"Christus factus est". Die musikalische Leitung hat Monsignore

Massimo Palombella.



Nach dem Konzert in der Sixtinischen Kapelle haben die Zuschauer die

Möglichkeit, ab 21.00 Uhr die berühmte Mailänder "Scala" näher kennen

zu lernen. Hannelore Hoger gibt der Grande Dame unter den

Opernhäusern auf unvergleichliche Art eine Stimme. "Seit 200 Jahren

steht mein Name für Prestige und Tradition. Für viele repräsentiere

ich einen Traum, für andere einen Albtraum. Ich bin 'La Scala'."



Abgerundet wird dieser besondere Kulturabend auf Sky Arts HD um 21.45

Uhr mit einem Konzert vom Opernsänger Jonas Kaufmann. An der

Mailänder Scala hatte Startenor Jonas Kaufmann schon in vielen

Opernproduktionen mitgewirkt, doch ein Arienabend fehlte noch. Bei

"Jonas Kaufmann - Ein Abend mit Puccini" stehen Arien aus "Tosca",



"Madama Butterfly", "Turandot", "Manon Lescaut" und "La Fanciulla del

West", die berühmtesten Opern von Giacomo Puccini (1858-1924), auf

dem Programm. Begleitet wird der Ausnahmesänger vom Orchestra della

Scala unter der Leitung von Jochen Rieder.



Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky

Deutschland: "Der italienische Abend bietet unseren Zuschauern in

Deutschland und Österreich drei der außergewöhnlichsten musikalischen

Momente exklusiv am Stück. Wir wünschen allen einen schönen

Kulturabend und vorab einen schönen dritten Advent."





Über Sky Deutschland:

Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden

Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das

Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien,

Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz

in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender

Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern

sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie

wollen (Stand: 30.9.2016).





Über Sky Arts HD:

Sky Arts HD ist die neue Adresse für Kunst und Kultur in Deutschland

und Österreich. Der Sender, der linear, aber auch über Sky On Demand

und Sky Go verfügbar ist, präsentiert die aufregende Kunst- und

Kulturwelt in Reportagen und Dokumentationen mit Fokus auf

Fotografie, Architektur, Urban Arts, bildenden Künsten, Literatur,

Tanz, klassische Musik und Konzertübertragungen. Sky Arts HD ist für

alle Sky Kunden bis einschließlich 23. Januar 2017 frei empfangbar,

danach ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Sky Arts

HD ist im Vereinigten Königreich, Irland und Italien bereits seit

Langem erfolgreicher Teil des Sky Programmportfolios.







