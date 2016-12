ABDA verabschiedet Resolution zum Versandhandel

(ots) - Die Mitgliederversammlung der ABDA -

Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. hat heute

einstimmig folgende Resolution verabschiedet:



Die Mitgliederversammlung begrüßt den Vorschlag von

Bundesgesundheitsminister Gröhe und die Forderung des Bundesrates,

den Versandhandel mit Arzneimitteln auf den Bereich der nicht

verschreibungspflichtigen Produkte zu beschränken. Allein diese

Maßnahme stellt gegenwärtig die richtige und zeitnah wirksame

gesetzgeberische Reaktion auf die nicht nachvollziehbare Entscheidung

des Europäischen Gerichtshofs vom 19. Oktober 2016 dar.



Das deutsche Preisbildungssystem für verschreibungspflichtige

Arzneimittel ist eine unverzichtbare Säule des deutschen

Gesundheitssystems. Es schützt Patienten vor Übervorteilung,

verhindert ruinösen Wettbewerb und Defizite in der

Arzneimittelversorgung durch Apotheken und macht das

Sachleistungsprinzip der gesetzlichen Krankenkassen bei der

Arzneimittelversorgung erst möglich. An das Preisbildungssystem

knüpfen diverse gesetzliche Steuerungs- und Sparmechanismen zugunsten

der Krankenkassen an, wie die gesetzliche Zuzahlung des Patienten,

Rabattverträge, das Festbetragssystem und der Apothekenabschlag.

Darüber hinaus gewährleistet es in Verbindung mit der

Niederlassungsfreiheit seit Jahrzehnten eine nahe am europäischen

Durchschnitt liegende Apothekendichte und eine dem Versorgungsbedarf

entsprechende Verteilung der Apotheken in Deutschland. Die bestehende

Preisbindung garantiert den Patienten, dass die Apothekerinnen und

Apotheker ihre Entscheidungen ausschließlich am Wohl der Patienten

orientieren und Qualität und Umfang der Beratung nicht von

finanziellen Erwägungen beeinflusst werden.



Gegenwärtig ist kein System erkennbar, welches ähnlich effizient

und ausgewogen die berechtigten wirtschaftlichen Interessen der



Leistungserbringer mit dem Interesse des Staates und seiner Bürger an

einer flächendeckenden, ortsnahen, jederzeit verfügbaren und

qualitativ hochwertigen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung

einerseits und der Finanzierbarkeit des Krankenversicherungssystems

andererseits in Einklang bringt.



Wenn der Anwendung dieses Preisbindungssystems auf ausländische

Versandanbieter nach der Auffassung des Europäischen Gerichtshofs die

Warenverkehrsfreiheit entgegensteht, ist es mit Blick auf die

Vorteile, die dieses System bietet, folgerichtig, den Versandhandel

auf Produkte zu beschränken, die nicht der Verschreibungspflicht

unterliegen und regelmäßig nicht Gegenstand des Leistungsanspruchs

gegen die gesetzlichen Krankenkassen sind, zumal der europäische

Gesetzgeber den Mitgliedstaaten diese Möglichkeit ausdrücklich

eingeräumt hat und die überwiegende Zahl der Mitgliedstaaten davon

auch Gebrauch macht.



