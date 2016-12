Schnelles Sperren elektrischer Schaltkreise mit dem neuen TAGLOCK?

(PresseBox) - Mit der speziell entwickelten Lockout-Lösung TAGLOCK? von Brady können Bediener, Maschinentechniker sowie Wartungs- und Sicherheitsmitarbeiter elektrische Schaltkreise schnell und einfach sperren, um zu verhindern, dass diese bei Wartungsarbeiten versehentlich aktiviert werden. Mit TAGLOCK? lässt sich das Risiko von gefährlichen Stromschlägen und anderen Unfällen, die durch Wiedereinschalten der Stromzufuhr auftreten können, verringern.

Vermeiden von Unfällen

TAGLOCK? sperrt Schutzschalter in der AUS-Position, um zu verhindern, dass sie bei Wartungsarbeiten versehentlich aktiviert werden. Wenn Schutzschalter bei Wartungsarbeiten in der AUS-Position gesperrt werden, lässt sich das Risiko von gefährlichen Stromschlägen und anderen schweren Unfällen, die durch Wiedereinschalten der Stromzufuhr auftreten können, verringern.

Bis zu 4 Mitarbeiter

Bis zu 4 Mitarbeiter können die Lockout-Vorrichtung für Schutzschalter gleichzeitig verwenden und nutzen dazu ihren persönlichen, farbkodierten Kabelbinder. Nach Abschluss ihrer Tätigkeiten können die Mitarbeiter ihren persönlichen Kabelbinder und Anhänger entfernen. Wenn die Wartungsarbeiten abgeschlossen wurden, entfernt der letzte Mitarbeiter die Lockout-Vorrichtung vom Schutzschalter, damit dieser wieder aktiviert werden kann.

Einfaches Anbringen

TAGLOCK? lässt sich schnell und einfach installieren. Einfach die Lockout-Vorrichtung am Schutzschalter anbringen, einen Kabelbinder durch die Öffnung führen und einen Anhänger anbringen. Die TAGLOCK? Lockout-Vorrichtungen sind relativ klein, sodass sie an den meisten Schutzschaltern angebracht werden können, die sich nebeneinander befinden. Führen Sie einen Nylon-Kabelbinder durch die Öffnungen der an den Schutzschaltern angebrachten Lockout-Vorrichtungen, um alle diese Schutzschalter in der AUS-Position zu sperren. Bei Bedarf kann ein Vorhängeschloss angebracht werden, das für noch mehr Sicherheit sorgt.





Die Brady Corporation ist ein internationaler Hersteller und Anbieter von Komplettlösungen zur Kennzeichnung und zum Schutz von Personen, Produkten und Betriebsstätten. Die Produkte von Brady steigern Sicherheit, Produktivität sowie Leistung und umfassen hochwertige Etiketten, Schilder, Sicherheitsvorrichtungen, Drucksysteme und Software. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat Kunden in den verschiedensten Branchen, wie Elektronik, Telekommunikation, Fertigung, Baugewerbe, Bildungswesen, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt und viele andere. Brady hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und beschäftigte zum 1. August 2014 ca. 6.400 Mitarbeiter weltweit. Der Umsatz von Brady im Jahr 2014 betrug etwa 1,23 Milliarden US-Dollar. Brady wird an der New York Stock Exchange unter dem Symbol BRC gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.bradycorp.com.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.12.2016 - 15:03

