Übertragung von bis zu 80A Hochstrom

Schleifring SR250H

(PresseBox) - Kübler ist mit seinem Portfolio an Schleifringen bekannt in der Verpackungsbranche und auch in der Industrieautomation. Viele Kunden setzen auf die innovative Kontakttechnologie. Dadurch sind die Schleifringe besonders wartungsarm und langlebig. Aus diesem Ansatz ist ein neuer Schleifring für neue Applikationen entstanden.

Der Schleifring SR250H überträgt parallel Lasten bis zu 80A, Signale und Daten für leistungsstarke Antriebe. Das Edelstahlgehäuse, die Schutzart IP64 sowie hochwertige Dichtungen unterstreichen die Robustheit des Schleifringes.

Wie alle Kübler Schleifringe ist auch der Schleifring SR250H in einer modularen Bauweise konzipiert und mit verschiedensten Anschlussmöglichkeiten verfügbar.

Mediendurchführung als Luft- oder Hydraulikvariante. Der Schleifring ist auf höchste Anpassungsfähigkeit ausgelegt. Der Nutzen für den Anwender: er bekommt seine individuelle Lösung.

Durch die immer weiter fortschreitende Verbreitung von Ethernet im industriellen Umfeld kommt der Strukturierung der dadurch entstehenden Industrial Ethernet und Feldbus Netzwerke eine besondere Rolle zu.

Immer mehr Datenmengen, hohe Performance sowie Taktsynchronität werden gefordert, um noch effizienter und kostengünstiger zugleich zu fertigen.

Ein innovatives Drei-Kammersystem und das spezielle Schirmkonzept sorgen für eine sichere und parallele Übertragung von Signal, Last, Daten und Ethernet.

Wie bei den bestehenden Kübler Schleifringen ist der neue Schleifring SR250H mit der innovativen Kontakttechnologie ausgestattet. Diese trägt einen wesentlichen Beitrag zur hohen Anlagenverfügbarkeit bei. Außerdem sind die Kontakte einzeln austauschbar und gewährleisten eine hohe Lebensdauer. Wartungszyklen werden deutlich reduziert.

Der Schleifring SR250H ist für folgende Applikationen bestens geeignet: Abfüllanlagen, Etikettiermaschinen, Verschließmaschinen, Rundtaktautomaten, Krane.





Die Kübler Gruppe gehört heute zu den weltweit führenden Spezialisten in der Positions- und Bewegungssensorik, Funktionalen Sicherheitstechnik, Zähl- und Prozesstechnik sowie der Übertragungstechnik.

Gegründet im Jahre 1960 von Fritz Kübler, wird das Familienunternehmen heute in der zweiten Generation von Gebhard und Lothar Kübler geleitet. Neun internationale Gruppenmitglieder und Vertretungen in über 50 Ländern bieten Produkt-Know-how, Service und Beratung weltweit vor Ort.

Innovative Produkt- und Branchenlösungen sowie Lösungen für Funktionale Sicherheitstechnik und ein hoher Servicegrad sind Gründe für unseren weltweiten Erfolg. Die strikte Qualitätsorientierung sorgt für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte im Feld.

Weltweit über 480 engagierte Menschen ermöglichen diesen Erfolg. Sie sorgen für Vertrauen der Kunden in unser Unternehmen.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Kübler Gruppe gehört heute zu den weltweit führenden Spezialisten in der Positions- und Bewegungssensorik, Funktionalen Sicherheitstechnik, Zähl- und Prozesstechnik sowie der Übertragungstechnik.

Gegründet im Jahre 1960 von Fritz Kübler, wird das Familienunternehmen heute in der zweiten Generation von Gebhard und Lothar Kübler geleitet. Neun internationale Gruppenmitglieder und Vertretungen in über 50 Ländern bieten Produkt-Know-how, Service und Beratung weltweit vor Ort.

Innovative Produkt- und Branchenlösungen sowie Lösungen für Funktionale Sicherheitstechnik und ein hoher Servicegrad sind Gründe für unseren weltweiten Erfolg. Die strikte Qualitätsorientierung sorgt für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte im Feld.

Weltweit über 480 engagierte Menschen ermöglichen diesen Erfolg. Sie sorgen für Vertrauen der Kunden in unser Unternehmen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Kübler Group - Fritz Kübler GmbH

Datum: 07.12.2016 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1433763

Anzahl Zeichen: 2987

Kontakt-Informationen:

Firma: Kübler Group - Fritz Kübler GmbH

Stadt: Villingen-Schwenningen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 35 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung