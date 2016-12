ToolsGroup hilft Herstellern beim Aufbau erfolgreicher Lieferketten für den Zubehör- und Ersatzteilmarkt

Aston Martin, Harley-Davidson, Mitsubishi Electric, Volkswagen Audi España S.A und Whirlpool gehören zu den Unternehmen, die ihr Ersatzteilgeschäft optimieren

(PresseBox) - ToolsGroup hat heute angekündigt, dass die Hersteller Aston Martin, Harley-Davidson, Mitsubishi Electric, Volkswagen Audi España S.A und Whirlpool, und zu den Unternehmen gehören, die seine Supply Chain Planungs-Plattform ?Powerfully Simple? SO99+ nutzen. Durch erhöhte Service Level, reduzierte Lieferengpässe und optimierten Lagerbestand können die Hersteller trotz komplexer Supply Chains ein rentables Zubehör- und Ersatzteilgeschäft aufbauen.

Die Komplexität der Lieferketten im Zubehör- und Ersatzteilmarkt (mit oftmals 20-mal mehr SKUs und Versandorte), starke Nachfrageschwankungen und Umweltvorschriften gehören zu den Ursachen, warum ERP-Altsysteme in dieser Branche zu kurz greifen. ToolsGroup löst das Problem bei der Planung der Ersatzteile durch seine Fähigkeiten, schwankende Nachfragen vorherzusagen und Multi-Echelon-Bestände zu optimieren. Da viele Studien einen Zusammenhang zwischen Kundendienst und Markenbindung sehen, können die Hersteller, die diese Komplexität in den Griff bekommen, ihren Marktanteil und die Gewinne ausbauen. Zum Beispiel:

- Aston Martin - reduzierte den Inventarwert seines Sicherheitsbestands von Artikeln mit hoher Nachfrage um 18 Prozent während sich die Service Level für die erstmalige Verfügbarkeit sofort auf 97.1% verbessern konnten. Für beide Bereiche werden weitere bedeutende Verbesserungen erwartet.

- Harley-Davidson - die ursprüngliche Implementierung in EMEA führte in 2016 zu einer Optimierung des Lagerbestands und Service Levels für alle Zubehör- und Ersatzteil-Bestände auf 99.6%. Das Erreichen des niedrigsten Lieferrückstandes innerhalb von fünf Jahren half dabei, die Monatsumsätze im Vergleich zu 2015 um 5% zu steigern.

- Lennox Industries - Verbesserte Service Levels von 16% während gleichzeitig der Lagerumschlag um 25% gesteigert wurde und Umsatz und Marktanteile ausgebaut werden konnten. Gleichzeitig wurde das Distributionsnetzwerk in Nordamerika vergrößert und auf ein Hub-und-Spoke Modell mit 55 Versandorten und 161 Verkaufsplätze umgestellt.



Zu ToolsGroups neuen Kunden aus der Ersatzteilbranche gehören Whirlpool Europe, die kürzlich die SO99+ Implementation für Nachfrageplanung, Bestandsoptimierung und Nachschubplanung global erweitert hat, sowie Mitsubishi Electric, die das Ersatzteil Management für Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme zusätzlich in zwei weiteren Ländern einführt. Zu weiteren neuen Kunden in der Branche zählen Aliaxis, Global Garden Products, Hoover (Italien), MARESA, NIBE, Toyota Motor Europe und Polaris.

Jeff Bodenstab, VP Marketing bei ToolsGroup, sagte: ?Durch Ersatzteile und Zubehör können viele Hersteller Gewinnmargen erzielen, obwohl Service Level und Lagerbestand oftmals kläglich unzureichend sind. Unsere Kunden verschenken jetzt kein Geld mehr.?

Über ToolsGroup

ToolsGroup ist ein weltweiter Anbieter von ?Powerfully Simple" - leistungsfähiger und einfach zu nutzender - Supply Chain-Planungs- und Nachfrageanalyse-Software. Unsere Kunden meistern Nachfragevolatilität und Supply Chain-Herausforderungen, um zuverlässige Vorhersagen, hervorragenden Kundenservice und reduzierte Lagerbestände zu erzielen. ToolsGroups Lösungen umfassen Schlüsselaspekte der Supply Chain-Planung wie Nachfrageplanung und Zusammenarbeit, S&OP, Demand Sensing, Promotions-Vorhersage und Multi-Echelon Optimierung. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website auf www.toolsgroup.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter (at)ToolsGroup.





Round Earth Consulting

