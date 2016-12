Baumpflanz-Aktion bei NaturEnergiePlus geht weiter: 205 Bäume mit Schülern gepflanzt

(ots) - Schüler der Templiner Grundschule "Am Egelpfuhl"

in Brandenburg haben gestern zusammen mit NaturEnergiePlus 35 Bäume

im Projekt "Ein Baum für jedes Kind" eingepflanzt. Damit hat

NaturEnergiePlus in diesem Herbst insgesamt 205 Bäume gemeinsam mit 8

Schulen im gesamten Bundesgebiet gepflanzt. Teilgenommen am Projekt

haben auch die Hugo-Kükelhaus-Schule in Wiehl-Oberbandenberg (NRW),

die Grundschule Erbstetten (Baden-Württemberg) und die LUKAS Schule

Bassum (Niedersachsen). Jedes Kind hat einen heimischen Setzling

eingepflanzt und soll sich zukünftig auch um dessen Pflege kümmern.

So sollen die Schüler ein Gefühl für nachhaltiges Handeln entwickeln.

Die Schulen begleiten die Pflanzaktion im Unterricht mit

ausführlichem Material zum Thema Umwelt und Natur. Organisiert werden

die Pflanzaktionen durch die deutsche Umweltstiftung.



Die Bäume sind das Ergebnis der "Klimaschutz-Challenge": Im Rahmen

der NaturEnergiePlus "Nachhaltigkeitswoche 2016" sparten die über 140

Teilnehmer der Challenge durch Laufen und Radfahren 123 Tonnen CO2

ein und NaturEnergiePlus verpflichtete sich, für jede 50 CO2-freien

Kilometer einen Baum im Projekt "Ein Baum für jedes Kind" zu

pflanzen. Insgesamt kamen so 400 Bäume für das Projekt zusammen, von

denen bislang 205 gepflanzt sind. Die übrigen Bäume werden im

Frühjahr 2017 gepflanzt.



"Wir freuen uns, dass wir durch die Baumpflanz-Aktion die

Möglichkeit haben, Kindern schon sehr früh das Thema Nachhaltigkeit

zu vermitteln. Neben unseren ökologischen Strom- und Gastarifen ist

das ein weiteres Plus für uns beim Thema Nachhaltigkeit in

Deutschland", erklärt Gunter Jenne, Geschäftsführer von

NaturEnergiePlus.



Bereits 2013 bis 2015 hat NaturEnergiePlus gemeinsam mit der

Deutschen Umweltstiftung über 2000 Bäume mit Schülern gepflanzt -

einen für jeden Neukunden, der im Winter 2013/2014 über die



NaturEnergiePlus-Website oder den Kundenservice Kunde wurde.



Weitere Informationen zu den Baumpflanzungen und zur

Nachhaltigkeitswoche von NaturEnergiePlus unter

http://www.naturenergieplus.de/Baumpflanzungen

http://www.naturenergieplus.de/Nachhaltigkeitswoche



Hintergrundinformationen zu NaturEnergiePlus



NaturEnergiePlus ist eine Marke der NaturEnergie+ Deutschland GmbH

mit Sitz in Mühlacker an der Enz. Das Unternehmen vertreibt Ökostrom

und Ökogas an Privatkunden. Der Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraft

wird vollständig in Deutschland erzeugt. Beim Ökogas handelt es sich

um klimaneutrales Nordseegas und Biogas aus Reststoffen. Ökostrom und

Ökogas sind vom TÜV Nord zertifiziert. Zusätzlich bietet

NaturEnergiePlus auch Photovoltaik-Anlagen und viele Produkte zum

nachhaltigen Leben an. Darüber hinaus engagiert sich NaturEnergiePlus

mit Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten. Bisher haben sich über

45.000 Kunden für NaturEnergiePlus entschieden. Gesellschafter der

NaturEnergie+ Deutschland GmbH ist die EnBW.







