Neue Episode am 14.12. bei RTL II: "Sarah& Pietro - Die ganze Wahrheit" (FOTO)

(ots) -

- Neue exklusive Einblicke in das Leben von Sarah und Pietro seit

ihrer Trennung

- Weihnachtsvorbereitungen und erste Schritte als Solo-Künstler

- Ausstrahlung: Mittwoch, 14. Dezember 2016, um 21:15 Uhr bei RTL II



Sarah und Pietro Lombardi haben sich nicht nur privat getrennt,

auch beruflich geht jeder für sich neue Wege. Eine neue Episode von

"Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit" begleitet die beiden bei ihren

ersten Schritten als Solo-Künstler sowie die Vorbereitungen für das

erste Weihnachten als Single-Eltern.



Für Sarah und Pietro stehen die ersten Auftritte als Solo-Künstler

an. Sarah steht für die RTL II-Show "Die Hitrekorde - Champions der

90er" vor der Kamera, Pietro am darauffolgenden Tag für "Die

Hitrekorde - Champions der 2000er". Mit der Herausforderung des

ersten Auftritts nach der Trennung gehen die beiden auf ganz

unterschiedliche Weise um.



Natürlich soll trotz des ganzen Trubels auch die Weihnachtszeit

nicht spurlos an Sarah und Pietro vorbeigehen. "Sarah & Pietro - Die

ganze Wahrheit" begleitet das ehemalige Castingshow-Traumpaar bei den

Weihnachtsvorbereitungen. Gemeinsam oder getrennt voneinander - wie

werden die beiden das zweite Weihnachtsfest von Sohn Alessio feiern?



"Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit": Mittwoch, 14. Dezember

2016, um 21:15 Uhr bei RTL II



Über "Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit"



Die Trennung von Sarah & Pietro Lombardi bewegt die Fans des

ehemaligen Castingshow-Traumpaares seit Wochen und sorgt für immer

neue Schlagzeilen. In "Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit" schildern

die beiden erstmals selbst ausführlich, wie sie die Ereignisse der

letzten Wochen erlebt haben, wie es zum Bruch zwischen ihnen kommen

konnte und wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. RTL II gibt

exklusive Einblicke in das Leben von Sarah und Pietro nach der



Trennung.







Pressekontakt:

RTL II Programmkommunikation

Sandro Kolbe

sandro.kolbe(at)rtl2.de

+49 (0)89 64185-6514



Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

RTL II sarah-pietro-ganze-wahrheit-pietro-auto.jpg sarah-pietro-ganze-wahrhei

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.12.2016 - 15:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1433767

Anzahl Zeichen: 2327

Kontakt-Informationen:

Firma: RTL II sarah-pietro-ganze-wahrheit-pietro-auto.jpg sarah-pietro-ganze-wahrhei

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 40 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung